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В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР - РИА Новости, 31.08.2022
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В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР
В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР - РИА Новости, 31.08.2022
В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР
Первый президент СССР Михаил Горбачев внес позитивный вклад в нормализацию отношений Китая и Советского Союза, Пекин выражает соболезнования семье политика в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:10
2022-08-31T11:10
в мире
михаил горбачев
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китай
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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев внес позитивный вклад в нормализацию отношений Китая и Советского Союза, Пекин выражает соболезнования семье политика в связи с его кончиной, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Михаил Горбачев внес позитивный вклад в продвижение нормализации отношений Китая и Советского Союза, мы скорбим в связи с его кончиной и выражаем соболезнования его семье", - заявил дипломат.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
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в мире, михаил горбачев, умер михаил горбачев, китай, ссср
В мире, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Китай, СССР
11:10 31.08.2022
 
В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР

МИД КНР отметил вклад Горбачева в нормализацию отношений Советского Союза и Китая

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев внес позитивный вклад в нормализацию отношений Китая и Советского Союза, Пекин выражает соболезнования семье политика в связи с его кончиной, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Михаил Горбачев внес позитивный вклад в продвижение нормализации отношений Китая и Советского Союза, мы скорбим в связи с его кончиной и выражаем соболезнования его семье", - заявил дипломат.
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
10:22
В ЛДПР призвали помнить уроки эпохи Горбачева
 
В миреМихаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевКитайСССР
 
 
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