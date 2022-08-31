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В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР
В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР - РИА Новости, 31.08.2022
В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР
Первый президент СССР Михаил Горбачев внес позитивный вклад в нормализацию отношений Китая и Советского Союза, Пекин выражает соболезнования семье политика в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:10
2022-08-31T11:10
2022-08-31T11:10
в мире
михаил горбачев
умер михаил горбачев
китай
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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев внес позитивный вклад в нормализацию отношений Китая и Советского Союза, Пекин выражает соболезнования семье политика в связи с его кончиной, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Михаил Горбачев внес позитивный вклад в продвижение нормализации отношений Китая и Советского Союза, мы скорбим в связи с его кончиной и выражаем соболезнования его семье", - заявил дипломат.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Китай, СССР
В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР
МИД КНР отметил вклад Горбачева в нормализацию отношений Советского Союза и Китая