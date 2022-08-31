https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813359167.html

В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР

В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР - РИА Новости, 31.08.2022

В МИД Китая отметили вклад Горбачева в улучшение отношений СССР и КНР

Первый президент СССР Михаил Горбачев внес позитивный вклад в нормализацию отношений Китая и Советского Союза, Пекин выражает соболезнования семье политика в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:10

2022-08-31T11:10

2022-08-31T11:10

в мире

михаил горбачев

умер михаил горбачев

китай

ссср

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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев внес позитивный вклад в нормализацию отношений Китая и Советского Союза, Пекин выражает соболезнования семье политика в связи с его кончиной, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Михаил Горбачев внес позитивный вклад в продвижение нормализации отношений Китая и Советского Союза, мы скорбим в связи с его кончиной и выражаем соболезнования его семье", - заявил дипломат.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813340029.html

китай

ссср

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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