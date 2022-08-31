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МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:52
2022-08-31T10:52
в мире
россия
греция
михаил горбачев
умер михаил горбачев
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АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева."Мы скорбим о кончине великого европейца Михаила Сергеевича Горбачева. Он внес решающий вклад в прекращение холодной войны, продвижение ядерного разоружения и демократизацию своей страны", - написал греческий МИД в своем аккаунте в Twitter.МИД выразил соболезнования семье Горбачева и народу России.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
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в мире, россия, греция, михаил горбачев, умер михаил горбачев
В мире, Россия, Греция, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев
10:52 31.08.2022
 
МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева

МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева, отметив его вклад в разоружение

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
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АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева.
"Мы скорбим о кончине великого европейца Михаила Сергеевича Горбачева. Он внес решающий вклад в прекращение холодной войны, продвижение ядерного разоружения и демократизацию своей страны", - написал греческий МИД в своем аккаунте в Twitter.
МИД выразил соболезнования семье Горбачева и народу России.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
01:30
Судьба президента: умер Михаил Горбачев
 
В миреРоссияГрецияМихаил ГорбачевУмер Михаил Горбачев
 
 
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