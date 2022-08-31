https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813351107.html
МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:52
2022-08-31T10:52
2022-08-31T10:52
в мире
россия
греция
михаил горбачев
умер михаил горбачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_7e77c4a54a2f9d500aee5e44fb0d6685.jpg
АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева."Мы скорбим о кончине великого европейца Михаила Сергеевича Горбачева. Он внес решающий вклад в прекращение холодной войны, продвижение ядерного разоружения и демократизацию своей страны", - написал греческий МИД в своем аккаунте в Twitter.МИД выразил соболезнования семье Горбачева и народу России.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html
россия
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39238792201432a0cd41d006d7e9d01c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, греция, михаил горбачев, умер михаил горбачев
В мире, Россия, Греция, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев
МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева, отметив его вклад в разоружение
АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева.
"Мы скорбим о кончине великого европейца Михаила Сергеевича Горбачева. Он внес решающий вклад в прекращение холодной войны, продвижение ядерного разоружения и демократизацию своей страны", - написал греческий МИД в своем аккаунте в Twitter.
МИД выразил соболезнования семье Горбачева и народу России
.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.