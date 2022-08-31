https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813351107.html

МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева

МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

МИД Греции выразил соболезнования из-за смерти Горбачева

Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:52

2022-08-31T10:52

2022-08-31T10:52

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михаил горбачев

умер михаил горбачев

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АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева."Мы скорбим о кончине великого европейца Михаила Сергеевича Горбачева. Он внес решающий вклад в прекращение холодной войны, продвижение ядерного разоружения и демократизацию своей страны", - написал греческий МИД в своем аккаунте в Twitter.МИД выразил соболезнования семье Горбачева и народу России.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, греция, михаил горбачев, умер михаил горбачев