https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813350420.html

Горбачев не предполагал возможность расширения НАТО, считает эксперт

Горбачев не предполагал возможность расширения НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 31.08.2022

Горбачев не предполагал возможность расширения НАТО, считает эксперт

Первый президент СССР Михаил Горбачев не мог предположить в конце холодной войны, что сама возможность продвижения НАТО на Восток станет реальной в ближайшее... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:51

2022-08-31T10:51

2022-08-31T10:51

умер михаил горбачев

михаил горбачев

нато

политика

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев не мог предположить в конце холодной войны, что сама возможность продвижения НАТО на Восток станет реальной в ближайшее время, возможно, если бы он поставил об этом вопрос тогда, можно было бы получить письменные обязательства, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада."Что касается непродвижения НАТО на Восток, тогда, наверное, еще мало кто мог предположить, что сама такая возможность в ближайшем будущем возникнет. Никто не мог предположить, что события будут развиваться так стремительно. Тогда были надежды, что будет создано общеевропейское пространство и эти блоки перестанут иметь какое-либо значение в будущем. Наверное, поэтому каких-то четких обязательств и не было дано, хотя я допускаю, что если бы вопрос был поставлен в конце 80-х годов, то возможно было бы получить какие-то письменные обязательства. Но это уже дело истории, которая не имеет сослагательного наклонения", - сказал он РИА Новости.Эксперт отметил символизм ухода Горбачева из жизни именно сейчас, когда происходит полный пересмотр системы, сложившейся после окончания холодной войны."Горбачев довольно долгое время активно в политической жизни не участвует, но тем не менее можно сказать, что этот период постхолодной войны закончился. Задачи, которые Горбачев ставил, те надежды, которые им двигали, программа, становятся достоянием истории. Начинается совершенно новый этап, новые авторитеты, новые принципы. Так что символизм в этом есть, что сейчас, когда мир вступает в совершенно новый этап. Уходит человек, который был одним из тех, кто определил содержание предыдущего этапа", - подчеркнул Кортунов.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813345082.html

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умер михаил горбачев, михаил горбачев, нато, политика