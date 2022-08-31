https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813345082.html

Президент Германии выразил соболезнования дочери Горбачева

Президент Германии выразил соболезнования дочери Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Президент Германии выразил соболезнования дочери Горбачева

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования дочери Михаила Горбачева Ирине Вирганской в связи со смертью ее отца. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:40

2022-08-31T10:40

2022-08-31T10:49

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франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования дочери Михаила Горбачева Ирине Вирганской в связи со смертью ее отца."Я преклоняюсь перед великим государственным деятелем. Германия остается связанной с ним в благодарность за его решающий вклад в единство Германии, в знак уважения к его мужеству в деле демократических открытий и наведения мостов между Востоком и Западом, а также в память о его великом видении общего и мирного дома Европы", - процитировала Штайнмайера его пресс-секретарь Керстин Гаммелин в своем официальном аккаунте в Twitter.Президент добавил, что выражает соболезнования его дочери Ирине и остается с мыслями "о его любимой жене Раисе, которую он пережил на два с лишним десятилетия".Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.

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Екатерина Зайцева

в мире, германия, россия, михаил горбачев, умер михаил горбачев, франк-вальтер штайнмайер