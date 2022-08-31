10:40 31.08.2022 (обновлено: 10:49 31.08.2022)
Президент Германии выразил соболезнования дочери Горбачева
Президент Германии Штайнмайер выразил соболезнования дочери Михаила Горбачева
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев
Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования дочери Михаила Горбачева Ирине Вирганской в связи со смертью ее отца.
"Я преклоняюсь перед великим государственным деятелем. Германия остается связанной с ним в благодарность за его решающий вклад в единство Германии, в знак уважения к его мужеству в деле демократических открытий и наведения мостов между Востоком и Западом, а также в память о его великом видении общего и мирного дома Европы", - процитировала Штайнмайера его пресс-секретарь Керстин Гаммелин в своем официальном аккаунте в Twitter.
Президент добавил, что выражает соболезнования его дочери Ирине и остается с мыслями "о его любимой жене Раисе, которую он пережил на два с лишним десятилетия".
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.