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Президент Германии выразил соболезнования дочери Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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Президент Германии выразил соболезнования дочери Горбачева
Президент Германии выразил соболезнования дочери Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Президент Германии выразил соболезнования дочери Горбачева
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования дочери Михаила Горбачева Ирине Вирганской в связи со смертью ее отца. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:40
2022-08-31T10:49
в мире
германия
россия
михаил горбачев
умер михаил горбачев
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования дочери Михаила Горбачева Ирине Вирганской в связи со смертью ее отца."Я преклоняюсь перед великим государственным деятелем. Германия остается связанной с ним в благодарность за его решающий вклад в единство Германии, в знак уважения к его мужеству в деле демократических открытий и наведения мостов между Востоком и Западом, а также в память о его великом видении общего и мирного дома Европы", - процитировала Штайнмайера его пресс-секретарь Керстин Гаммелин в своем официальном аккаунте в Twitter.Президент добавил, что выражает соболезнования его дочери Ирине и остается с мыслями "о его любимой жене Раисе, которую он пережил на два с лишним десятилетия".Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
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в мире, германия, россия, михаил горбачев, умер михаил горбачев, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Россия, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Франк-Вальтер Штайнмайер
10:40 31.08.2022 (обновлено: 10:49 31.08.2022)
 
Президент Германии выразил соболезнования дочери Горбачева

Президент Германии Штайнмайер выразил соболезнования дочери Михаила Горбачева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев
Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования дочери Михаила Горбачева Ирине Вирганской в связи со смертью ее отца.
"Я преклоняюсь перед великим государственным деятелем. Германия остается связанной с ним в благодарность за его решающий вклад в единство Германии, в знак уважения к его мужеству в деле демократических открытий и наведения мостов между Востоком и Западом, а также в память о его великом видении общего и мирного дома Европы", - процитировала Штайнмайера его пресс-секретарь Керстин Гаммелин в своем официальном аккаунте в Twitter.
Президент добавил, что выражает соболезнования его дочери Ирине и остается с мыслями "о его любимой жене Раисе, которую он пережил на два с лишним десятилетия".
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
10:22
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В миреГерманияРоссияМихаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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