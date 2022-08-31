https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813340029.html

В ЛДПР призвали помнить уроки эпохи Горбачева

В ЛДПР призвали помнить уроки эпохи Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

В ЛДПР призвали помнить уроки эпохи Горбачева

Во фракции ЛДПР в Госдуме, комментируя смерть первого президента СССР Михаила Горбачева, заявили, что критике нет места у гроба, призвав помнить "уроки... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:22

2022-08-31T10:22

2022-08-31T10:22

умер михаил горбачев

михаил горбачев

ссср

лдпр

госдума рф

общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Во фракции ЛДПР в Госдуме, комментируя смерть первого президента СССР Михаила Горбачева, заявили, что критике нет места у гроба, призвав помнить "уроки горбачевской эпохи".Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада."История сослагательного наклонения не имеет, как и нет места критике у гроба. Но уроки горбачевской эпохи мы должны помнить и сделать все, чтобы она никогда больше не повторилась", - говорится в Telegram-канале фракции.При этом в партии считают, что реакция на смерть Михаила Горбачева "показательна"."Первыми стали сыпать соболезнования лучшие "друзья" нашей страны - британский премьер, глава Еврокомиссии и другие последователи западных политиков, стремившихся в 80-е развалить СССР, а затем подчинить и ослабить Россию", - отметили либерал-демократы.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813322103.html

ссср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

умер михаил горбачев, михаил горбачев, ссср, лдпр, госдума рф, общество