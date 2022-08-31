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В ЛДПР призвали помнить уроки эпохи Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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В ЛДПР призвали помнить уроки эпохи Горбачева
В ЛДПР призвали помнить уроки эпохи Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
В ЛДПР призвали помнить уроки эпохи Горбачева
Во фракции ЛДПР в Госдуме, комментируя смерть первого президента СССР Михаила Горбачева, заявили, что критике нет места у гроба, призвав помнить "уроки... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:22
2022-08-31T10:22
умер михаил горбачев
михаил горбачев
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лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Во фракции ЛДПР в Госдуме, комментируя смерть первого президента СССР Михаила Горбачева, заявили, что критике нет места у гроба, призвав помнить "уроки горбачевской эпохи".Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада."История сослагательного наклонения не имеет, как и нет места критике у гроба. Но уроки горбачевской эпохи мы должны помнить и сделать все, чтобы она никогда больше не повторилась", - говорится в Telegram-канале фракции.При этом в партии считают, что реакция на смерть Михаила Горбачева "показательна"."Первыми стали сыпать соболезнования лучшие "друзья" нашей страны - британский премьер, глава Еврокомиссии и другие последователи западных политиков, стремившихся в 80-е развалить СССР, а затем подчинить и ослабить Россию", - отметили либерал-демократы.
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умер михаил горбачев, михаил горбачев, ссср, лдпр, госдума рф, общество
Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, СССР, ЛДПР, Госдума РФ, Общество
10:22 31.08.2022
 
В ЛДПР призвали помнить уроки эпохи Горбачева

В ЛДПР, комментируя смерть Горбачева, заявили, что критике нет места у гроба

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Во фракции ЛДПР в Госдуме, комментируя смерть первого президента СССР Михаила Горбачева, заявили, что критике нет места у гроба, призвав помнить "уроки горбачевской эпохи".
Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
"История сослагательного наклонения не имеет, как и нет места критике у гроба. Но уроки горбачевской эпохи мы должны помнить и сделать все, чтобы она никогда больше не повторилась", - говорится в Telegram-канале фракции.
При этом в партии считают, что реакция на смерть Михаила Горбачева "показательна".
"Первыми стали сыпать соболезнования лучшие "друзья" нашей страны - британский премьер, глава Еврокомиссии и другие последователи западных политиков, стремившихся в 80-е развалить СССР, а затем подчинить и ослабить Россию", - отметили либерал-демократы.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Умер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевСССРЛДПРГосдума РФОбщество
 
 
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