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Экс-посол США в СССР Мэтлок: Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений - РИА Новости, 31.08.2022
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Экс-посол США в СССР Мэтлок: Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений
Экс-посол США в СССР Мэтлок: Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений - РИА Новости, 31.08.2022
Экс-посол США в СССР Мэтлок: Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений
Первый президент СССР Михаил Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений и положил конец холодной войне, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в заявлении, РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T06:01
2022-08-31T06:02
умер михаил горбачев
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений и положил конец холодной войне, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в заявлении, полученном РИА Новости.Он добавил, что Горбачева следует помнить за его достижения, а не за "провалы его последователей".Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
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умер михаил горбачев, в мире
Умер Михаил Горбачев, В мире
06:01 31.08.2022 (обновлено: 06:02 31.08.2022)
 
Экс-посол США в СССР Мэтлок: Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений

Экс-посол США в СССР Мэтлок заявила, что Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений и положил конец холодной войне, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в заявлении, полученном РИА Новости.

"Президент СССРМихаил Горбачев путем кооперации с президентами Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений", - заявил Мэтлок.

Он добавил, что Горбачева следует помнить за его достижения, а не за "провалы его последователей".
Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
00:33
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизниПервый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
 
Умер Михаил ГорбачевВ мире
 
 
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