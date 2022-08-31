https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813310535.html

Экс-посол США в СССР Мэтлок: Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений

Экс-посол США в СССР Мэтлок: Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений - РИА Новости, 31.08.2022

Экс-посол США в СССР Мэтлок: Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений

Первый президент СССР Михаил Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений и положил конец холодной войне, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в заявлении, РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T06:01

2022-08-31T06:01

2022-08-31T06:02

умер михаил горбачев

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений и положил конец холодной войне, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в заявлении, полученном РИА Новости.Он добавил, что Горбачева следует помнить за его достижения, а не за "провалы его последователей".Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813294470.html

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умер михаил горбачев, в мире