https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813308300.html
Байден выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева
Байден выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Байден выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева
Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева, назвав его человеком выдающихся взглядов. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T04:49
2022-08-31T04:49
2022-08-31T05:12
умер михаил горбачев
в мире
михаил горбачев
ссср
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800424706_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_0274b51aa5ee4c727d308f9e3ada34f7.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева, назвав его человеком выдающихся взглядов.Байден заявил, что будучи сенатором видел, как Горбачев положил конец холодной войне. Горбачев продвигал демократические реформы, верил, что перестройка и гласность не просто слоганы, заявил Байден.Байден назвал Горбачева исключительным лидером, смелым на пути к достижению другого будущего для страны."Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также всем людям, которые выиграли от его веры в лучший мир", - заявил Байден.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813294470.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800424706_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_72bbbc7df281fa5a3808ed36887fc9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил горбачев, в мире, михаил горбачев, ссср, джо байден
Умер Михаил Горбачев, В мире, Михаил Горбачев, СССР, Джо Байден
04:49 31.08.2022 (обновлено: 05:12 31.08.2022)
Байден выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева
Байден выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева, назвав его человеком выдающихся взглядов.
"Горбачев был человеком выдающихся взглядов", - говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.
Байден заявил, что будучи сенатором видел, как Горбачев положил конец холодной войне. Горбачев продвигал демократические реформы, верил, что перестройка и гласность не просто слоганы, заявил Байден.
Байден назвал Горбачева исключительным лидером, смелым на пути к достижению другого будущего для страны.
"Даже спустя годы после ухода с поста он все еще был глубоко вовлечен. Когда Горбачев посетил Белый дом в 2009 году, мы с ним долго говорили о текущей работе наших стран по сокращению ядерных арсеналов США и России. Было легко понять, почему так много людей во всем мире так высоко ценят его", - заявил Байден.
"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также всем людям, которые выиграли от его веры в лучший мир", - заявил Байден.
Первый президент СССР Михаил Горбачев
скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.