https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813308300.html

Байден выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева

Байден выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Байден выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева, назвав его человеком выдающихся взглядов. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T04:49

2022-08-31T04:49

2022-08-31T05:12

умер михаил горбачев

в мире

михаил горбачев

ссср

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева, назвав его человеком выдающихся взглядов.Байден заявил, что будучи сенатором видел, как Горбачев положил конец холодной войне. Горбачев продвигал демократические реформы, верил, что перестройка и гласность не просто слоганы, заявил Байден.Байден назвал Горбачева исключительным лидером, смелым на пути к достижению другого будущего для страны."Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также всем людям, которые выиграли от его веры в лучший мир", - заявил Байден.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813294470.html

ссср

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