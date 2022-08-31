https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813303132.html
Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Глава комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T02:00
2022-08-31T02:00
2022-08-31T03:14
в мире
россия
умер михаил горбачев
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Глава комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева.Он выразил соболезнования семье Горбачева и народу России.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html
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в мире, россия, умер михаил горбачев
В мире, Россия, Умер Михаил Горбачев
02:00 31.08.2022 (обновлено: 03:14 31.08.2022)
Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Сенатор США Роберт Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева