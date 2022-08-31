Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813303132.html
Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Глава комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T02:00
2022-08-31T03:14
в мире
россия
умер михаил горбачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/99/1560899921_0:193:2945:1850_1920x0_80_0_0_e66d1c5624db11b6bfacdd537a0a6a21.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Глава комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева.Он выразил соболезнования семье Горбачева и народу России.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/99/1560899921_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45822b722a511df15e4899b9ec8d32b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, умер михаил горбачев
В мире, Россия, Умер Михаил Горбачев
02:00 31.08.2022 (обновлено: 03:14 31.08.2022)
 
Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Сенатор США Роберт Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Глава комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева.
"Михаил Горбачев изменил мировую историю, принеся демократию и конструктивные отношения с США и Европой", - цитирует Менендеса комитет в Twitter.
Он выразил соболезнования семье Горбачева и народу России.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 23:25
Михаил Горбачев — последний генсек и первый президент СССР
 
В миреРоссияУмер Михаил Горбачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала