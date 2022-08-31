https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813303132.html

Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Сенатор Менендес выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Глава комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T02:00

2022-08-31T02:00

2022-08-31T03:14

в мире

россия

умер михаил горбачев

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Глава комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева.Он выразил соболезнования семье Горбачева и народу России.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html

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в мире, россия, умер михаил горбачев