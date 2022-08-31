Рейтинг@Mail.ru
В американских СМИ Горбачева сравнивают с Колумбом и называют гигантом - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813302764.html
В американских СМИ Горбачева сравнивают с Колумбом и называют гигантом
В американских СМИ Горбачева сравнивают с Колумбом и называют гигантом - РИА Новости, 31.08.2022
В американских СМИ Горбачева сравнивают с Колумбом и называют гигантом
Первого президента СССР Михаила Горбачева в американских СМИ называют гигантом и сравнивают с Христофором Колумбом. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:57
2022-08-31T02:00
в мире
михаил горбачев
христофор колумб
джеймс бейкер
умер михаил горбачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742366474_0:64:3050:1780_1920x0_80_0_0_bba8b07bf9a638c5705928f238cebd97.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Первого президента СССР Михаила Горбачева в американских СМИ называют гигантом и сравнивают с Христофором Колумбом.Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.Корреспондент New York Times цитирует возглавлявшего c 1989 по 1992 годы государственный департамент Джеймса Бейкера, который заявил, что Горбачев был честным переговорщиком, по которому будет скучать свободный мир. "История запомнит Михаила Горбачева как гиганта, который вел свою великую нацию к демократии", - заявил Бейкер.Колумнист Washington Post сравнивает Горбачева с Колумбом. "Как Христофор Колумб, который случайно открыл новый мир, Горбачев наткнулся на величие, не понимая, куда направляется", - написал он.По мнению Politico, Горбачев "привнес свежий подход ко внешней и внутренней политике". "Он ввел понятия "гласность" и "перестройка" в Советский Союз, раскачав застойное и запуганное общество до основания", - говорится в публикации.Издание Hill в заметке о смерти Горбачева пишет, что он "создал более свободное и демократическое общество в стране и привел к концу Советский Союз"."Горбачев внес значительные политические и экономические изменения и представил остальному миру более современное и дружелюбное лицо, чем его предшественники на вершине советского режима. Реформы встретили сопротивление, но в конечном итоге положили конец "холодной войне", - пишет USA Today.
https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813294470.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742366474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c320ca9dc6a69874ac1ac4d9b1acaecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил горбачев, христофор колумб, джеймс бейкер, умер михаил горбачев
В мире, Михаил Горбачев, Христофор Колумб, Джеймс Бейкер, Умер Михаил Горбачев
01:57 31.08.2022 (обновлено: 02:00 31.08.2022)
 
В американских СМИ Горбачева сравнивают с Колумбом и называют гигантом

В американских СМИ экс-президента СССР Горбачева сравнивают с Колумбом и называют гигантом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Джордж Буш и Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Горбачев после подписания Соглашения СНВ-1 о взаимном устранении стратегическое ядерное оружие двух стран
Президент США Джордж Буш и Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Горбачев после подписания Соглашения СНВ-1 о взаимном устранении стратегическое ядерное оружие двух стран - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Джордж Буш и Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Горбачев после подписания Соглашения СНВ-1 о взаимном устранении стратегическое ядерное оружие двух стран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Первого президента СССР Михаила Горбачева в американских СМИ называют гигантом и сравнивают с Христофором Колумбом.
Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 23:25
Михаил Горбачев — последний генсек и первый президент СССР
Корреспондент New York Times цитирует возглавлявшего c 1989 по 1992 годы государственный департамент Джеймса Бейкера, который заявил, что Горбачев был честным переговорщиком, по которому будет скучать свободный мир. "История запомнит Михаила Горбачева как гиганта, который вел свою великую нацию к демократии", - заявил Бейкер.
Колумнист Washington Post сравнивает Горбачева с Колумбом. "Как Христофор Колумб, который случайно открыл новый мир, Горбачев наткнулся на величие, не понимая, куда направляется", - написал он.
По мнению Politico, Горбачев "привнес свежий подход ко внешней и внутренней политике". "Он ввел понятия "гласность" и "перестройка" в Советский Союз, раскачав застойное и запуганное общество до основания", - говорится в публикации.
Издание Hill в заметке о смерти Горбачева пишет, что он "создал более свободное и демократическое общество в стране и привел к концу Советский Союз".
"Горбачев внес значительные политические и экономические изменения и представил остальному миру более современное и дружелюбное лицо, чем его предшественники на вершине советского режима. Реформы встретили сопротивление, но в конечном итоге положили конец "холодной войне", - пишет USA Today.
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
00:33
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизниПервый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
 
В миреМихаил ГорбачевХристофор КолумбДжеймс БейкерУмер Михаил Горбачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала