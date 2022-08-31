https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813302764.html

В американских СМИ Горбачева сравнивают с Колумбом и называют гигантом

В американских СМИ Горбачева сравнивают с Колумбом и называют гигантом - РИА Новости, 31.08.2022

В американских СМИ Горбачева сравнивают с Колумбом и называют гигантом

Первого президента СССР Михаила Горбачева в американских СМИ называют гигантом и сравнивают с Христофором Колумбом. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:57

2022-08-31T01:57

2022-08-31T02:00

в мире

михаил горбачев

христофор колумб

джеймс бейкер

умер михаил горбачев

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Первого президента СССР Михаила Горбачева в американских СМИ называют гигантом и сравнивают с Христофором Колумбом.Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.Корреспондент New York Times цитирует возглавлявшего c 1989 по 1992 годы государственный департамент Джеймса Бейкера, который заявил, что Горбачев был честным переговорщиком, по которому будет скучать свободный мир. "История запомнит Михаила Горбачева как гиганта, который вел свою великую нацию к демократии", - заявил Бейкер.Колумнист Washington Post сравнивает Горбачева с Колумбом. "Как Христофор Колумб, который случайно открыл новый мир, Горбачев наткнулся на величие, не понимая, куда направляется", - написал он.По мнению Politico, Горбачев "привнес свежий подход ко внешней и внутренней политике". "Он ввел понятия "гласность" и "перестройка" в Советский Союз, раскачав застойное и запуганное общество до основания", - говорится в публикации.Издание Hill в заметке о смерти Горбачева пишет, что он "создал более свободное и демократическое общество в стране и привел к концу Советский Союз"."Горбачев внес значительные политические и экономические изменения и представил остальному миру более современное и дружелюбное лицо, чем его предшественники на вершине советского режима. Реформы встретили сопротивление, но в конечном итоге положили конец "холодной войне", - пишет USA Today.

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813294470.html

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в мире, михаил горбачев, христофор колумб, джеймс бейкер, умер михаил горбачев