https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813302019.html
Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность
Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность - РИА Новости, 31.08.2022
Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Михаил Горбачев внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:42
2022-08-31T01:42
2022-08-31T10:36
михаил горбачев
ссср
умер михаил горбачев
лиз трасс
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570834501_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_97d2106b290ff950bf4f4612271633b7.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Михаил Горбачев внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность.Она добавила, что "это наследие сотрудничества и мира должно возобладать".Экс-глава минфина Риши Сунак, участвующий с Трасс в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании, также высказался после смерти Горбачева."Смелость и видение Горбачева помогли принести мир в Европу и построить более свободное и открытое общество для миллионов. Мы все будем помнить его наследие", - написал Сунак в своём Twitter.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570834501_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_08bdb09f24f31f6ec5362dacdd73977f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил горбачев, ссср, умер михаил горбачев, лиз трасс, риши сунак
Михаил Горбачев, СССР, Умер Михаил Горбачев, Лиз Трасс, Риши Сунак
01:42 31.08.2022 (обновлено: 10:36 31.08.2022)
Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность
Глава МИД Британии Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность