https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813302019.html

Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность

Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность - РИА Новости, 31.08.2022

Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Михаил Горбачев внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:42

2022-08-31T01:42

2022-08-31T10:36

михаил горбачев

ссср

умер михаил горбачев

лиз трасс

риши сунак

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Михаил Горбачев внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность.Она добавила, что "это наследие сотрудничества и мира должно возобладать".Экс-глава минфина Риши Сунак, участвующий с Трасс в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании, также высказался после смерти Горбачева."Смелость и видение Горбачева помогли принести мир в Европу и построить более свободное и открытое общество для миллионов. Мы все будем помнить его наследие", - написал Сунак в своём Twitter.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html

ссср

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