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Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность - РИА Новости, 31.08.2022
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Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность
Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность - РИА Новости, 31.08.2022
Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Михаил Горбачев внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:42
2022-08-31T10:36
михаил горбачев
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лиз трасс
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Михаил Горбачев внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность.Она добавила, что "это наследие сотрудничества и мира должно возобладать".Экс-глава минфина Риши Сунак, участвующий с Трасс в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании, также высказался после смерти Горбачева."Смелость и видение Горбачева помогли принести мир в Европу и построить более свободное и открытое общество для миллионов. Мы все будем помнить его наследие", - написал Сунак в своём Twitter.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html
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михаил горбачев, ссср, умер михаил горбачев, лиз трасс, риши сунак
Михаил Горбачев, СССР, Умер Михаил Горбачев, Лиз Трасс, Риши Сунак
01:42 31.08.2022 (обновлено: 10:36 31.08.2022)
 
Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность

Глава МИД Британии Трасс оценила вклад Горбачева в глобальную безопасность и стабильность

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Михаил Горбачев внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность.
"Михаил Горбачев был выдающимся государственным деятелем, который внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность, работая с западными лидерами над окончанием холодной войны", - написала Трасс в Twitter.
Она добавила, что "это наследие сотрудничества и мира должно возобладать".
Экс-глава минфина Риши Сунак, участвующий с Трасс в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании, также высказался после смерти Горбачева.
"Смелость и видение Горбачева помогли принести мир в Европу и построить более свободное и открытое общество для миллионов. Мы все будем помнить его наследие", - написал Сунак в своём Twitter.
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Михаил ГорбачевСССРУмер Михаил ГорбачевЛиз ТрассРиши Сунак
 
 
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