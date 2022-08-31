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Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева

Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева

Министерство иностранных дел Мексики от имени правительства страны выразило соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:40

2022-08-31T01:40

2022-08-31T02:38

в мире

михаил горбачев

ссср

умер михаил горбачев

мексика

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МЕХИКО, 31 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики от имени правительства страны выразило соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.

ссср

мексика

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T01:40 true PT3M15S

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