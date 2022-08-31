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Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева
Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева
Министерство иностранных дел Мексики от имени правительства страны выразило соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:40
2022-08-31T01:40
2022-08-31T02:38
в мире
михаил горбачев
ссср
умер михаил горбачев
мексика
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МЕХИКО, 31 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики от имени правительства страны выразило соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
ссср
мексика
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РИА Новости
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T01:40
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, михаил горбачев, ссср, умер михаил горбачев, мексика
В мире, Михаил Горбачев, СССР, Умер Михаил Горбачев, Мексика
01:40 31.08.2022 (обновлено: 02:38 31.08.2022)
Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева
МИД Мексики от имени кабмина страны выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева