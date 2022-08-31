Рейтинг@Mail.ru
Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813301786.html
Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева
Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева
Министерство иностранных дел Мексики от имени правительства страны выразило соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:40
2022-08-31T02:38
в мире
михаил горбачев
ссср
умер михаил горбачев
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0eeae093aee145034217810b1d76380.jpg
МЕХИКО, 31 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики от имени правительства страны выразило соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
ссср
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T01:40
true
PT3M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d1e058e68035910a5b14e0d0a79e846e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил горбачев, ссср, умер михаил горбачев, мексика
В мире, Михаил Горбачев, СССР, Умер Михаил Горбачев, Мексика
01:40 31.08.2022 (обновлено: 02:38 31.08.2022)
 
Правительство Мексики выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева

МИД Мексики от имени кабмина страны выразило соболезнования в связи со смертью Горбачева

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 31 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики от имени правительства страны выразило соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева.
"Министерство иностранных дел Мексики от имени правительства Мексики приносит соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева", - говорится в сообщении в блоге министерства в Twitter.
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
 
В миреМихаил ГорбачевСССРУмер Михаил ГорбачевМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала