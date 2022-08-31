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Явлинский заявил, что Горбачев подарил свободу миллионам людей в России - РИА Новости, 31.08.2022
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Явлинский заявил, что Горбачев подарил свободу миллионам людей в России
Явлинский заявил, что Горбачев подарил свободу миллионам людей в России - РИА Новости, 31.08.2022
Явлинский заявил, что Горбачев подарил свободу миллионам людей в России
Михаил Горбачев подарил свободу сотням миллионов людей России и половине Европы, заявил основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:39
2022-08-31T01:39
михаил горбачев
ссср
умер михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачев подарил свободу сотням миллионов людей России и половине Европы, заявил основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.Он добавил, что Горбачев смог изменить мир, пробыв у власти всего шесть лет.Явлинский отметил и человеческие качества бывшего лидера СССР."И еще. Горбачев, обладавшей неограниченной властью, ничего у своей страны и своего народа не украл... Пройдя испытание властью, ему удалось сохранить достоинство и остаться Человеком", - заключил он.
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михаил горбачев, ссср, умер михаил горбачев
Михаил Горбачев, СССР, Умер Михаил Горбачев
01:39 31.08.2022
 
Явлинский заявил, что Горбачев подарил свободу миллионам людей в России

Явлинский заявил, что Горбачев подарил свободу миллионам людей в России и половине Европы

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачев подарил свободу сотням миллионов людей России и половине Европы, заявил основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
"Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы", - написал Явлинский в своем официальном Telegram-канале.
Он добавил, что Горбачев смог изменить мир, пробыв у власти всего шесть лет.
"Немногие лидеры в истории оказали такое решающее влияние на свое время", - отметил Явлинский.
Явлинский отметил и человеческие качества бывшего лидера СССР.
"И еще. Горбачев, обладавшей неограниченной властью, ничего у своей страны и своего народа не украл... Пройдя испытание властью, ему удалось сохранить достоинство и остаться Человеком", - заключил он.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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