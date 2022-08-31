https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813301371.html

Явлинский заявил, что Горбачев подарил свободу миллионам людей в России

Явлинский заявил, что Горбачев подарил свободу миллионам людей в России - РИА Новости, 31.08.2022

Явлинский заявил, что Горбачев подарил свободу миллионам людей в России

Михаил Горбачев подарил свободу сотням миллионов людей России и половине Европы, заявил основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:39

2022-08-31T01:39

2022-08-31T01:39

михаил горбачев

ссср

умер михаил горбачев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачев подарил свободу сотням миллионов людей России и половине Европы, заявил основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.Он добавил, что Горбачев смог изменить мир, пробыв у власти всего шесть лет.Явлинский отметил и человеческие качества бывшего лидера СССР."И еще. Горбачев, обладавшей неограниченной властью, ничего у своей страны и своего народа не украл... Пройдя испытание властью, ему удалось сохранить достоинство и остаться Человеком", - заключил он.

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html

ссср

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михаил горбачев, ссср, умер михаил горбачев