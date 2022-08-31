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Экс-посол США Макфол оценил роль Горбачева в истории
Экс-посол США Макфол оценил роль Горбачева в истории - РИА Новости, 31.08.2022
Экс-посол США Макфол оценил роль Горбачева в истории
Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что Михаил Горбачев изменил ход истории в положительном направлении. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:31
2022-08-31T01:31
2022-08-31T01:34
умер михаил горбачев
михаил горбачев
ссср
майкл макфол
сша
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что Михаил Горбачев изменил ход истории в положительном направлении.Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Сложно представить себе человека, который в большей степени, чем Михаил Сергеевич Горбачев, изменил ход истории в положительную сторону", - написал он в Twitter.
ссср
сша
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T01:31
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умер михаил горбачев, михаил горбачев, ссср, майкл макфол, сша, в мире
Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, СССР, Майкл Макфол, США, В мире
01:31 31.08.2022 (обновлено: 01:34 31.08.2022)
Экс-посол США Макфол оценил роль Горбачева в истории
Экс-посол США в России Макфол: Горбачев изменил ход истории в положительную сторону