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Экс-посол США Макфол оценил роль Горбачева в истории

Экс-посол США Макфол оценил роль Горбачева в истории - РИА Новости, 31.08.2022

Экс-посол США Макфол оценил роль Горбачева в истории

Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что Михаил Горбачев изменил ход истории в положительном направлении. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:31

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2022-08-31T01:34

умер михаил горбачев

михаил горбачев

ссср

майкл макфол

сша

в мире

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что Михаил Горбачев изменил ход истории в положительном направлении.Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Сложно представить себе человека, который в большей степени, чем Михаил Сергеевич Горбачев, изменил ход истории в положительную сторону", - написал он в Twitter.

ссср

сша

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T01:31 true PT3M15S

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