https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

Судьба президента: умер Михаил Горбачев

Судьба президента: умер Михаил Горбачев - РИА Новости, 31.08.2022

Судьба президента: умер Михаил Горбачев

На 92-м году жизни скончался Михаил Горбачев, первый президент и последний руководитель СССР. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:30

2022-08-31T01:30

2022-08-31T02:07

михаил горбачев

леонид кравчук

станислав шушкевич

ссср

украина

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умер михаил горбачев

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На 92-м году жизни скончался Михаил Горбачев, первый президент и последний руководитель СССР.Есть какой-то сверхъестественный символизм, что на 2022 год пришлись смерти сразу нескольких государственных деятелей, непосредственно причастных к уничтожению Советского Союза. В этом году скончались подписанты Беловежских соглашений от Украины (Леонид Кравчук), Белоруссии (Станислав Шушкевич) и России (Геннадий Бурбулис). Теперь этот список пополнил и последний советский лидер.Древняя мудрость гласит, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Михаил Горбачев может служить иллюстрацией того, что благие намерения национального лидера способны вызвать ад на земле для целой страны.Молодой, энергичный, стремящийся к переменам — и активно проводивший их в жизнь — генсек превратился в кумира советского общества, уставшего от затхлости и геронтократии времен застоя. Правда, ненадолго. Спустя несколько считанных лет Горбачев стал — и оставался уже до конца жизни — объектом жгучей ненависти огромной части своих сограждан, возложивших на него главную ответственность за то, что им пришлось пережить. Ответственность за уничтоженную страну, за кошмар 1990-х, за миллионы жизней, погубленных в гражданских войнах, этнических чистках, терактах и бандитских разборках, за миллионы не рожденных жизней.Историческая судьба Михаила Горбачева — урок для всех государственных деятелей. Неважно, насколько хорошего вы искренне хотели и насколько высокими идеалами руководствовались. В конечном итоге в расчет принимаются исключительно реальные результаты ваших решений и действий.Распад СССР стал национальной катастрофой, последствия которой мы разгребаем уже четвертое десятилетие. В какой-то момент казалось, что самое плохое и страшное осталось позади. Но превращение Украины в нацистское кубло свидетельствует, что адский маховик, запущенный в более тридцати лет назад, продолжает свой ход. Россия должна, обязана его остановить — и она его остановит.Вопрос, как и всегда, в цене, которую приходится платить за это. В политике же главная расплата идет кровью, горем людей и человеческими жизнями.Михаил Горбачев прожил очень долгую жизнь, успев увидеть как испытания, выпавшие на долю страны, так и преодоление ею бесчисленных вызовов и трагедий. Можно только предполагать, сделал ли единственный советский президент для себя какие-то выводы. Но это не так уж и важно.Главное, чтобы мы сами извлекли уроки из пережитого.

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T01:30 true PT3M15S

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