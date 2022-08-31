https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299638.html

Немецкие политики выразили скорбь в связи с кончиной Михаила Горбачева

Немецкие политики выразили скорбь в связи с кончиной Михаила Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Немецкие политики выразили скорбь в связи с кончиной Михаила Горбачева

Германии будет не хватать голоса Михаила Горбачева, заявили немецкие политики. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:18

2022-08-31T01:18

2022-08-31T01:18

умер михаил горбачев

в мире

михаил горбачев

германия

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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Германии будет не хватать голоса Михаила Горбачева, заявили немецкие политики.Свои соболезнования выразила также вице-президент бундестага (партия "Зелёные") Катрин Гёринг-Эккардт. "Без Михаила Горбачева мирные революции в странах Восточного блока, в нашей стране, были бы немыслимы. Его слова ободряли нас, делали меня сильной. Я преклоняюсь перед его достижениями, перед его жизнью и остаюсь с мыслями о его семье и друзьях", - написала вице-глава бундестага на своей странице Twitter.Также в своём официальном аккаунте по поводу кончины Горбачева высказался и министр сельского хозяйства ФРГ (партия "Зелёные") Джем Оздемир."Многие благодарны Михаилу Горбачеву, особенно мы в Германии. Его смерть удручает. Тем более в настоящее время. Спасибо и вечный покой", - написал Оздемир на своей странице.

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html

германия

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