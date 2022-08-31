Немецкие политики выразили скорбь в связи с кончиной Михаила Горбачева
Немецкие политики выразили скорбь в связи с кончиной экс-главы СССР Михаила Горбачева
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Торжественное открытие памятника Михаилу Горбачеву в центре ФРГ . Архивное фото
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Германии будет не хватать голоса Михаила Горбачева, заявили немецкие политики.
"Мы многим обязаны Михаилу Горбачеву. Он положил конец холодной войне, обеспечил воссоединение Германии и придал своей стране демократический импульс. Мужественный человек с убеждениями, чьего голоса будет не хватать", - написала министр образования и научных исследований Германии Беттина Штарк-Ватцингер (Свободная демократическая партия) в своём канале Twitter.
Свои соболезнования выразила также вице-президент бундестага (партия "Зелёные") Катрин Гёринг-Эккардт. "Без Михаила Горбачева мирные революции в странах Восточного блока, в нашей стране, были бы немыслимы. Его слова ободряли нас, делали меня сильной. Я преклоняюсь перед его достижениями, перед его жизнью и остаюсь с мыслями о его семье и друзьях", - написала вице-глава бундестага на своей странице Twitter.
Также в своём официальном аккаунте по поводу кончины Горбачева высказался и министр сельского хозяйства ФРГ (партия "Зелёные") Джем Оздемир.
"Многие благодарны Михаилу Горбачеву, особенно мы в Германии. Его смерть удручает. Тем более в настоящее время. Спасибо и вечный покой", - написал Оздемир на своей странице.