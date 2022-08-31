Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий оценил фигуру Горбачева в истории
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий оценил фигуру Горбачева в истории
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачёв был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени, при этом он остается сложной и противоречивой исторической фигурой, об этом сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Горбачёв был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени. Но для всех родившихся в Советском Союзе он остаётся сложной и противоречивой исторической фигурой... По-христиански жаль… Так же, как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху "перестройки" и "нового мышления" и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также он выразил соболезнования близким первого и последнего президента Советского Союза.
"Царствие небесное… Искренние соболезнования родным и близким!", - написал политик.