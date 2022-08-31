https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813296851.html

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий оценил фигуру Горбачева в истории

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий оценил фигуру Горбачева в истории - РИА Новости, 31.08.2022

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий оценил фигуру Горбачева в истории

Михаил Горбачёв был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени, при этом он остается сложной и противоречивой исторической фигурой, об этом сообщил лидер... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T00:55

2022-08-31T00:55

2022-08-31T00:55

умер михаил горбачев

ссср

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачёв был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени, при этом он остается сложной и противоречивой исторической фигурой, об этом сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Также он выразил соболезнования близким первого и последнего президента Советского Союза."Царствие небесное… Искренние соболезнования родным и близким!", - написал политик.

https://ria.ru/20220831/polza-1813296496.html

ссср

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

умер михаил горбачев, ссср