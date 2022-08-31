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Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий оценил фигуру Горбачева в истории - РИА Новости, 31.08.2022
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Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий оценил фигуру Горбачева в истории
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий оценил фигуру Горбачева в истории - РИА Новости, 31.08.2022
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий оценил фигуру Горбачева в истории
Михаил Горбачёв был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени, при этом он остается сложной и противоречивой исторической фигурой, об этом сообщил лидер... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:55
2022-08-31T00:55
умер михаил горбачев
ссср
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачёв был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени, при этом он остается сложной и противоречивой исторической фигурой, об этом сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Также он выразил соболезнования близким первого и последнего президента Советского Союза."Царствие небесное… Искренние соболезнования родным и близким!", - написал политик.
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умер михаил горбачев, ссср
Умер Михаил Горбачев, СССР
00:55 31.08.2022
 
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий оценил фигуру Горбачева в истории

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий оценил фигуру Горбачева в истории

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачёв был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени, при этом он остается сложной и противоречивой исторической фигурой, об этом сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Горбачёв был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени. Но для всех родившихся в Советском Союзе он остаётся сложной и противоречивой исторической фигурой... По-христиански жаль… Так же, как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху "перестройки" и "нового мышления" и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также он выразил соболезнования близким первого и последнего президента Советского Союза.
"Царствие небесное… Искренние соболезнования родным и близким!", - написал политик.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
00:46
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