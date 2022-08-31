https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813296060.html
Сайт Горбачев-Фонда стал работать с перебоями
Сайт Горбачев-Фонда стал работать с перебоями - РИА Новости, 31.08.2022
Сайт Горбачев-Фонда стал работать с перебоями
Сайт Горбачёв-Фонда, который перестал загружаться после новостей о смерти экс-президента СССР, работает с перебоями. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:43
2022-08-31T00:43
2022-08-31T00:43
владимир поляков
горбачев-фонд
умер михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сайт Горбачёв-Фонда, который перестал загружаться после новостей о смерти экс-президента СССР, работает с перебоями.Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в ЦКБ. Через несколько минут после появления этих сообщений сайт Горбачёв-Фонда перестал работать. В Горбачёв-Фонде предположили, что это может быть связано с большим количеством попыток зайти на сайт. "Я думаю, что, наверное, обвалился из-за этого сейчас… Вы представляете, что сейчас обрушилось на сайт", - ранее сказал РИА Новости представитель Горбачёв-Фонда Владимир Поляков.
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владимир поляков, горбачев-фонд, умер михаил горбачев
Владимир Поляков, Горбачев-фонд, Умер Михаил Горбачев
Сайт Горбачев-Фонда стал работать с перебоями
Сайт Горбачев-Фонда после новостей о смерти экс-президента СССР стал работать с перебоями