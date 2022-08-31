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Сайт Горбачев-Фонда стал работать с перебоями - РИА Новости, 31.08.2022
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Сайт Горбачев-Фонда стал работать с перебоями
Сайт Горбачев-Фонда стал работать с перебоями - РИА Новости, 31.08.2022
Сайт Горбачев-Фонда стал работать с перебоями
Сайт Горбачёв-Фонда, который перестал загружаться после новостей о смерти экс-президента СССР, работает с перебоями. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:43
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владимир поляков
горбачев-фонд
умер михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сайт Горбачёв-Фонда, который перестал загружаться после новостей о смерти экс-президента СССР, работает с перебоями.Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в ЦКБ. Через несколько минут после появления этих сообщений сайт Горбачёв-Фонда перестал работать. В Горбачёв-Фонде предположили, что это может быть связано с большим количеством попыток зайти на сайт. "Я думаю, что, наверное, обвалился из-за этого сейчас… Вы представляете, что сейчас обрушилось на сайт", - ранее сказал РИА Новости представитель Горбачёв-Фонда Владимир Поляков.
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владимир поляков, горбачев-фонд, умер михаил горбачев
Владимир Поляков, Горбачев-фонд, Умер Михаил Горбачев
00:43 31.08.2022
 
Сайт Горбачев-Фонда стал работать с перебоями

Сайт Горбачев-Фонда после новостей о смерти экс-президента СССР стал работать с перебоями

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом "Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии"
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сайт Горбачёв-Фонда, который перестал загружаться после новостей о смерти экс-президента СССР, работает с перебоями.
Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в ЦКБ. Через несколько минут после появления этих сообщений сайт Горбачёв-Фонда перестал работать. В Горбачёв-Фонде предположили, что это может быть связано с большим количеством попыток зайти на сайт. "Я думаю, что, наверное, обвалился из-за этого сейчас… Вы представляете, что сейчас обрушилось на сайт", - ранее сказал РИА Новости представитель Горбачёв-Фонда Владимир Поляков.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
00:40
Глава Еврокомиссии заявила, что Горбачев открыл путь к свободной Европе
 
Владимир ПоляковГорбачев-фондУмер Михаил Горбачев
 
 
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