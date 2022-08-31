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Депутат Хинштейн: не могу разделить пафоса злословящих о смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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Депутат Хинштейн: не могу разделить пафоса злословящих о смерти Горбачева
Депутат Хинштейн: не могу разделить пафоса злословящих о смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Депутат Хинштейн: не могу разделить пафоса злословящих о смерти Горбачева
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что не может разделить чувства тех людей, которые начали злословить после... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:30
2022-08-31T00:30
умер михаил горбачев
общество
михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что не может разделить чувства тех людей, которые начали злословить после кончины бывшего президента СССР Михаила Горбачева.Горбачев умер вечером во вторник на 92-м году жизни."Умер Михаил Горбачев. Не могу разделить пафоса людей, злословящих у ещё неостывшего тела. Это не по-человечески и не по-божески: как бы ни относиться к покойному. ... У меня есть своё понимание личности Горбачева и его роли в истории. Но сегодня, в день смерти Михаила Сергеевича, я предпочту воздержаться от оценок", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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умер михаил горбачев, общество, михаил горбачев
Умер Михаил Горбачев, Общество, Михаил Горбачев
00:30 31.08.2022
 
Депутат Хинштейн: не могу разделить пафоса злословящих о смерти Горбачева

Депутат Госдумы Хинштейн: не могу разделить пафоса злословящих о смерти Горбачева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом "Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии"
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом "Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что не может разделить чувства тех людей, которые начали злословить после кончины бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
Горбачев умер вечером во вторник на 92-м году жизни.
"Умер Михаил Горбачев. Не могу разделить пафоса людей, злословящих у ещё неостывшего тела. Это не по-человечески и не по-божески: как бы ни относиться к покойному. ... У меня есть своё понимание личности Горбачева и его роли в истории. Но сегодня, в день смерти Михаила Сергеевича, я предпочту воздержаться от оценок", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
00:11
Депутат Нилов прокомментировал сообщения о смерти Горбачева
 
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