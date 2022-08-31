https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813294143.html

Депутат Хинштейн: не могу разделить пафоса злословящих о смерти Горбачева

Депутат Хинштейн: не могу разделить пафоса злословящих о смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Депутат Хинштейн: не могу разделить пафоса злословящих о смерти Горбачева

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что не может разделить чувства тех людей, которые начали злословить после... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T00:30

2022-08-31T00:30

2022-08-31T00:30

умер михаил горбачев

общество

михаил горбачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799679352_0:131:3024:1833_1920x0_80_0_0_e6b21f3eab8a922e30c9aff67b3f7d5b.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что не может разделить чувства тех людей, которые начали злословить после кончины бывшего президента СССР Михаила Горбачева.Горбачев умер вечером во вторник на 92-м году жизни."Умер Михаил Горбачев. Не могу разделить пафоса людей, злословящих у ещё неостывшего тела. Это не по-человечески и не по-божески: как бы ни относиться к покойному. ... У меня есть своё понимание личности Горбачева и его роли в истории. Но сегодня, в день смерти Михаила Сергеевича, я предпочту воздержаться от оценок", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813292344.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

умер михаил горбачев, общество, михаил горбачев