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В Кремле прокомментировали смерть Горбачева

В Кремле прокомментировали смерть Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

В Кремле прокомментировали смерть Горбачева

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва, утром направит телеграмму родным и близким,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T00:30

2022-08-31T00:30

2022-08-31T02:40

умер михаил горбачев

михаил горбачев

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва, утром направит телеграмму родным и близким, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Горбачёв скончался вечером во вторник на 92-м году жизни после продолжительной болезни."Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сказал Песков.

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2022

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T00:30 true PT3M15S

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умер михаил горбачев, михаил горбачев, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), общество