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В Кремле прокомментировали смерть Горбачева
В Кремле прокомментировали смерть Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
В Кремле прокомментировали смерть Горбачева
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва, утром направит телеграмму родным и близким,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:30
2022-08-31T00:30
2022-08-31T02:40
умер михаил горбачев
михаил горбачев
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
общество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва, утром направит телеграмму родным и близким, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Горбачёв скончался вечером во вторник на 92-м году жизни после продолжительной болезни."Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сказал Песков.
РИА Новости
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T00:30
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РИА Новости
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умер михаил горбачев, михаил горбачев, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), общество
Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Общество
00:30 31.08.2022 (обновлено: 02:40 31.08.2022)
В Кремле прокомментировали смерть Горбачева
Песков заявил, что Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева