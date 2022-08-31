Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали смерть Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813293929.html
В Кремле прокомментировали смерть Горбачева
В Кремле прокомментировали смерть Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
В Кремле прокомментировали смерть Горбачева
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва, утром направит телеграмму родным и близким,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:30
2022-08-31T02:40
умер михаил горбачев
михаил горбачев
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800424706_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_0274b51aa5ee4c727d308f9e3ada34f7.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва, утром направит телеграмму родным и близким, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Горбачёв скончался вечером во вторник на 92-м году жизни после продолжительной болезни."Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сказал Песков.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T00:30
true
PT3M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800424706_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_72bbbc7df281fa5a3808ed36887fc9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
умер михаил горбачев, михаил горбачев, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), общество
Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Общество
00:30 31.08.2022 (обновлено: 02:40 31.08.2022)
 
В Кремле прокомментировали смерть Горбачева

Песков заявил, что Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент СССР Михаил Горбачев
Президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва, утром направит телеграмму родным и близким, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Горбачёв скончался вечером во вторник на 92-м году жизни после продолжительной болезни.
"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сказал Песков.
 
Умер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала