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Депутат Госдумы: хочется верить, что в последние дни Горбачев раскаивался
Депутат Госдумы: хочется верить, что в последние дни Горбачев раскаивался - РИА Новости, 31.08.2022
Депутат Госдумы: хочется верить, что в последние дни Горбачев раскаивался
Хочется верить, что бывший президент СССР Михаил Горбачев провел последние дни своей жизни в раскаянии, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:24
2022-08-31T00:24
2022-08-31T00:24
общество
михаил горбачев
умер михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Хочется верить, что бывший президент СССР Михаил Горбачев провел последние дни своей жизни в раскаянии, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Он отметил, что есть "мистическое совпадение" в том, что Горбачев скончался во время спецоперации на Украине. По его словам, Горбачев является одним из "соавторов" современного миропорядка."Есть мистическое совпадение в том, что Михаил Горбачев ушёл из жизни в то время, когда идёт СВО на Украине. Он - вольный или невольный - но один из соавторов того несправедливого миропорядка, с которым наши воины сейчас сражаются на поле боя", — уточнил он.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813292734.html
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общество, михаил горбачев, умер михаил горбачев
Общество, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев
Депутат Госдумы: хочется верить, что в последние дни Горбачев раскаивался
Депутат Госдумы Морозов: хочется верить, что последние дни Горбачева прошли с раскаянием