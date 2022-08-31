https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813293536.html

Депутат Госдумы: хочется верить, что в последние дни Горбачев раскаивался

Депутат Госдумы: хочется верить, что в последние дни Горбачев раскаивался - РИА Новости, 31.08.2022

Депутат Госдумы: хочется верить, что в последние дни Горбачев раскаивался

Хочется верить, что бывший президент СССР Михаил Горбачев провел последние дни своей жизни в раскаянии, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T00:24

2022-08-31T00:24

2022-08-31T00:24

общество

михаил горбачев

умер михаил горбачев

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Хочется верить, что бывший президент СССР Михаил Горбачев провел последние дни своей жизни в раскаянии, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Он отметил, что есть "мистическое совпадение" в том, что Горбачев скончался во время спецоперации на Украине. По его словам, Горбачев является одним из "соавторов" современного миропорядка."Есть мистическое совпадение в том, что Михаил Горбачев ушёл из жизни в то время, когда идёт СВО на Украине. Он - вольный или невольный - но один из соавторов того несправедливого миропорядка, с которым наши воины сейчас сражаются на поле боя", — уточнил он.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813292734.html

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общество, михаил горбачев, умер михаил горбачев