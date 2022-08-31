https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813293002.html

Экс-глава СПЧ Федотов заявил, что Горбачев отодвинул мир от ядерной войны

Экс-глава СПЧ Федотов заявил, что Горбачев отодвинул мир от ядерной войны - РИА Новости, 31.08.2022

Экс-глава СПЧ Федотов заявил, что Горбачев отодвинул мир от ядерной войны

Первый президент СССР Михаил Горбачев вернул Россию в русло общецивилизационного развития, отодвинул человечество от граней ядерной войны, благодаря ему мир... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T00:19

2022-08-31T00:19

2022-08-31T00:31

политика

умер михаил горбачев

россия

ссср

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев вернул Россию в русло общецивилизационного развития, отодвинул человечество от граней ядерной войны, благодаря ему мир перестал делиться на блоки, заявил РИА Новости бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.По его словам, именно благодаря Горбачёву Россия влилась в "общемировой цивилизационный процесс".Федотов подчеркнул, что Горбачёв - "многоплановая фигура", и могут быть самые разные точки зрения относительно его личности, в том числе по поводу роли политика в распаде СССР. "При этом надо иметь в виду, что был бы Горбачёв или кто-то другой, но распад СССР был исторически предрешен", - добавил Федотов.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813293536.html

россия

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политика, умер михаил горбачев, россия, ссср