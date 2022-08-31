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Экс-глава СПЧ Федотов заявил, что Горбачев отодвинул мир от ядерной войны - РИА Новости, 31.08.2022
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Экс-глава СПЧ Федотов заявил, что Горбачев отодвинул мир от ядерной войны
Экс-глава СПЧ Федотов заявил, что Горбачев отодвинул мир от ядерной войны - РИА Новости, 31.08.2022
Экс-глава СПЧ Федотов заявил, что Горбачев отодвинул мир от ядерной войны
Первый президент СССР Михаил Горбачев вернул Россию в русло общецивилизационного развития, отодвинул человечество от граней ядерной войны, благодаря ему мир... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:19
2022-08-31T00:31
политика
умер михаил горбачев
россия
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев вернул Россию в русло общецивилизационного развития, отодвинул человечество от граней ядерной войны, благодаря ему мир перестал делиться на блоки, заявил РИА Новости бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.По его словам, именно благодаря Горбачёву Россия влилась в "общемировой цивилизационный процесс".Федотов подчеркнул, что Горбачёв - "многоплановая фигура", и могут быть самые разные точки зрения относительно его личности, в том числе по поводу роли политика в распаде СССР. "При этом надо иметь в виду, что был бы Горбачёв или кто-то другой, но распад СССР был исторически предрешен", - добавил Федотов.
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политика, умер михаил горбачев, россия, ссср
Политика, Умер Михаил Горбачев, Россия, СССР
00:19 31.08.2022 (обновлено: 00:31 31.08.2022)
 
Экс-глава СПЧ Федотов заявил, что Горбачев отодвинул мир от ядерной войны

Экс-глава СПЧ Федотов: Горбачев отодвинул мир от ядерной войны и разделения на блоки

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло
Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев вернул Россию в русло общецивилизационного развития, отодвинул человечество от граней ядерной войны, благодаря ему мир перестал делиться на блоки, заявил РИА Новости бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.
Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
"То, что он (Горбачев) вернул Россию в общецивилизационное развитие, - великое дело, потом ему на смену пришел (Борис) Ельцин и последующие главы нашего государство, но самый главный шаг сделал именно Горбачёв, и мы должны понимать, что это историческая фигура, человек, который отодвинул человечество от граней ядерной войны и благодаря которому мир перестал делиться на блоки - на блоки Варшавского договора и блок НАТО", - сказал Федотов.
По его словам, именно благодаря Горбачёву Россия влилась в "общемировой цивилизационный процесс".
"Михаил Сергеевич Горбачёв олицетворял совесть и нравственность в международных отношениях и во внутренней политике. Говорят, политика - дело грязное, вот политика Горбачёва было делом чистым, во всяком случае он старался, чтобы его политика была чистой, чтобы она была замешана на высоких нравственных идеалах, именно на общечеловеческих ценностях. Вот это главное", - отметил Федотов.
Федотов подчеркнул, что Горбачёв - "многоплановая фигура", и могут быть самые разные точки зрения относительно его личности, в том числе по поводу роли политика в распаде СССР. "При этом надо иметь в виду, что был бы Горбачёв или кто-то другой, но распад СССР был исторически предрешен", - добавил Федотов.
Депутат Государственной Думы от Единой России Олег Морозов. - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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