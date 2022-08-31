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Премьер Японии оценил вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия

Премьер Японии оценил вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия - РИА Новости, 31.08.2022

Премьер Японии оценил вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, высоко оценив его вклад в дело построения мира без ядерного... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T06:17

2022-08-31T06:17

2022-08-31T06:18

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ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, высоко оценив его вклад в дело построения мира без ядерного оружия, об этом премьер-министр заявил на пресс-конференции в среду.Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813294470.html

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