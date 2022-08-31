06:17 31.08.2022 (обновлено: 06:18 31.08.2022)
Премьер Японии оценил вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия
Премьер-министр Японии Кисида оценил вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. Архивное фото
ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, высоко оценив его вклад в дело построения мира без ядерного оружия, об этом премьер-министр заявил на пресс-конференции в среду.
"Хочу выразить свои соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева. Горбачев был лидером Советского Союза, он сыграл важную роль для восстановления ситуации с разделением Европы и противостоянием Запада и Востока после Второй мировой войны. Впервые достиг соглашения с США о сокращении ядерных вооружений, он является тем человеком, который привел к окончанию "холодной войны". Во время первого визита в Японию в 1991 году он посетил Нагасаки, а после того, как ушел с поста президента, в 1992 году посетил Хиросиму. Я считаю, что как мировой лидер, согласившийся с необходимостью уничтожения ядерного оружия, оставил после себя большие достижения. У него было широкое стратегическое мышление и решимость для исполнения (задуманного). Я считаю, что роль, которую сыграл Горбачев, очень велика и вновь выражаю чувства скорби и соболезнования в связи с его кончиной", - сказал Кисида.
Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.