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СМИ: "Газпром" приостановил поставки Engie из-за торговых споров - РИА Новости, 31.08.2022
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СМИ: "Газпром" приостановил поставки Engie из-за торговых споров
СМИ: "Газпром" приостановил поставки Engie из-за торговых споров - РИА Новости, 31.08.2022
СМИ: "Газпром" приостановил поставки Engie из-за торговых споров
Приостановка поставок газа "Газпромом" французской компании Engie стала результатом торговых споров, сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на источник в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:29
2022-08-31T20:53
экономика
россия
engie
газпром экспорт
газпром
цены на нефть
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ПАРИЖ, 31 авг – РИА Новости. Приостановка поставок газа "Газпромом" французской компании Engie стала результатом торговых споров, сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на источник в промышленных кругах.Во вторник "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме."Это торговые споры, связанные, прежде всего, с разногласиями в трактовках", - сообщил источник агентства.По его словам, принимая решение о сокращении поставок газа французской компании ранее в августе, "Газпром" сослался на "форс-мажорные обстоятельства" - причину, которая освобождает сторону от ответственности в случае наступления исключительных событий.Французская сторона опротестовала факт наступления "форс-мажора" и вычла часть убытков, которые, по ее подсчетам, она понесла из-за сокращения поставок, из ее платежа российской компании."На данном этапе это довольно стандартный торговый спор о том, что является или не является обстоятельством непреодолимой силы. Очевидно, что в контексте сложной геополитической ситуации это стандартное разногласие оказалось трудно разрешить", - отметил собеседник агентства.Российская компания в своем заявлении пояснила, что по состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный Engie в июле по действующим контрактам. Согласно указу президента РФ от 31 марта 2022 года запрещается дальнейшая поставка газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж за топливо не был произведен в полном объеме.
https://ria.ru/20220831/gaz-1813467401.html
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экономика, россия, engie, газпром экспорт, газпром, цены на нефть
Экономика, Россия, ENGIE, Газпром Экспорт, Газпром, Цены на нефть
20:29 31.08.2022 (обновлено: 20:53 31.08.2022)
 
СМИ: "Газпром" приостановил поставки Engie из-за торговых споров

AFP: "Газпром" приостановил поставки газа французской Engie из-за торговых споров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ПАРИЖ, 31 авг – РИА Новости. Приостановка поставок газа "Газпромом" французской компании Engie стала результатом торговых споров, сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на источник в промышленных кругах.
Во вторник "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме.
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"Это торговые споры, связанные, прежде всего, с разногласиями в трактовках", - сообщил источник агентства.
По его словам, принимая решение о сокращении поставок газа французской компании ранее в августе, "Газпром" сослался на "форс-мажорные обстоятельства" - причину, которая освобождает сторону от ответственности в случае наступления исключительных событий.
Французская сторона опротестовала факт наступления "форс-мажора" и вычла часть убытков, которые, по ее подсчетам, она понесла из-за сокращения поставок, из ее платежа российской компании.
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"На данном этапе это довольно стандартный торговый спор о том, что является или не является обстоятельством непреодолимой силы. Очевидно, что в контексте сложной геополитической ситуации это стандартное разногласие оказалось трудно разрешить", - отметил собеседник агентства.
Российская компания в своем заявлении пояснила, что по состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный Engie в июле по действующим контрактам. Согласно указу президента РФ от 31 марта 2022 года запрещается дальнейшая поставка газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж за топливо не был произведен в полном объеме.
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