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Акции "Газпрома" выросли еще на 28 процентов

Акции "Газпрома" выросли еще на 28 процентов - РИА Новости, 31.08.2022

Акции "Газпрома" выросли еще на 28 процентов

Акции "Газпрома" в начале последних летних торгов растут на фоне последних новостей о дивидендах: максимально их стоимость повышалась уже на 35,3%, до 275,96... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:11

2022-08-31T10:11

2022-08-31T10:40

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Акции "Газпрома" в начале последних летних торгов растут на фоне последних новостей о дивидендах: максимально их стоимость повышалась уже на 35,3%, до 275,96 рубля, но затем несколько откатилась и перед запуском дискретного аукциона в 10:19 мск бумаги дорожали на 27,5%, до 260,27 рубля, следует из данных Московской биржи.Площадка уже несколько раз повышала верхнюю границу ценового коридора акций "Газпрома", в последний раз — до 279,96 рубля.Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора эти границы могут подвинуть."Произошло повышение на 20.00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (204 руб.). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:19:00. ...Окончание ДА и возобновление торгов в 10:49:00", - сообщила Мосбиржа.Резкое подорожание началось после объявления компанией об остановке прокачки газа по "Северному потоку" на время плановых работ. Также накануне корпорация сообщила, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в 51,03 рубля на акцию, акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 30 сентября.Приостановка работы трубопровода связана с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60, которые продлятся трое суток — ориентировочно до 4:00 мск 3 сентября. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые тысячу часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.В конце июня собрание акционеров "Газпрома" приняло решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. При этом в начале июля Госдума приняла закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" - на 1,248 триллиона за три месяца - за счет надбавки к налогу.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, россия