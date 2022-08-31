https://ria.ru/20220831/gaz-1813574330.html

Министр энергетики Болгарии рассказал о переговорах с "Газпромом"

Министр энергетики Болгарии рассказал о переговорах с "Газпромом" - РИА Новости, 31.08.2022

Министр энергетики Болгарии рассказал о переговорах с "Газпромом"

Власти Болгарии ведут переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа и надеются на положительный результат, заявил министр энергетики страны Росен... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T21:08

2022-08-31T21:08

2022-08-31T21:11

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власти Болгарии ведут переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа и надеются на положительный результат, заявил министр энергетики страны Росен Христов.Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме. На прошлой неделе глава минэнерго заявлял, что правительство Болгарии направило российской стороне уведомление о готовности начать переговоры."Мы поддерживаем связь с "Газпромом" и пытаемся довести переговоры до положительного завершения и возобновить поставки на выгодных для нас условиях. Это чрезвычайно сложные переговоры, речь идет не только о поставках газа, но и об условиях оплаты в рамках европейских ограничений", - сообщил Христов телеканалу БНТ.По словам министра, переговоры ведутся "чрезвычайно интенсивно".Он также рассказал о физической невозможности выбрать все объемы по контракту с "Газпромом" в течение 2022 года. Одно из условий Болгарии - возможность принять недополученный газ в первые месяцы 2023 года, используя европейскую систему оплаты.

https://ria.ru/20220826/bolgariya-1812405375.html

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экономика, болгария, газпром, в мире