https://ria.ru/20220831/gaz-1813565864.html

Миллер заявил, что цены на газ в Европе могут превысить 4000 долларов

Миллер заявил, что цены на газ в Европе могут превысить 4000 долларов - РИА Новости, 31.08.2022

Миллер заявил, что цены на газ в Европе могут превысить 4000 долларов

Биржевые цены газа в Европе, согласно консервативным оценкам "Газпрома", в пике в осенне-зимний период (ОЗП) могут превысить 4000 долларов за тысячу кубометров, РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:15

2022-08-31T20:15

2022-08-31T20:15

экономика

цены на нефть

алексей миллер

европа

россия

газпром

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Биржевые цены газа в Европе, согласно консервативным оценкам "Газпрома", в пике в осенне-зимний период (ОЗП) могут превысить 4000 долларов за тысячу кубометров, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности."Цена газа регулярно превышает уровень три тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Мы с вами в "Газпроме" сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров", - приводятся слова Миллера в стенограмме совещания.Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок голубого топлива из России, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов.Расчетная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила 26 августа 3507,3 доллара, что стало рекордным значением за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Показатель за неделю вырос примерно на 1000 долларов, или почти на 40%. При этом газовые котировки в пятницу в моменте достигали 3525,9 доллара и сделали еще один шаг к обновлению исторического максимума в 3892 доллара. Однако с 29 августа цены перешли к снижению, на торгах 31 августа стоимость ближайших фьючерсов с поставкой в октябре опускалась почти до 2400 долларов.

https://ria.ru/20220831/gazprom-1813410662.html

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экономика, цены на нефть, алексей миллер, европа, россия, газпром