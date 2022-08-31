16:13 31.08.2022 (обновлено: 17:21 31.08.2022)
"Европа замерзнет и завоняет". Турки восхитились решением "Газпрома"
Читатели Haber поддержали решение "Газпрома" приостановить поставки французской Engie
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Читатели издания En Son Haber положительно отреагировали на решение "Газпрома" о полной приостановке поставок газа французской коммунальной компании Engie с 1 сентября из-за разногласий по оплате.
"Если из Европы начнет доноситься вонь, не удивляйтесь, они же будут мыться частями", — написал один комментатор.
"Если из Европы начнет доноситься вонь, не удивляйтесь, они же будут мыться частями", — написал один комментатор.
"Так вам и надо", — сказал еще один.
"Европа и замерзнет, и завоняет", — поддержал другой.
"Мы можем продавать Франции очень качественные печи", — пошутил пользователь.
"Европа и замерзнет, и завоняет", — поддержал другой.
"Мы можем продавать Франции очень качественные печи", — пошутил пользователь.
"Молодец Путин. Человек слова", — высказался комментатор.
"Очень скоро, до конца года, народ во всей Европе хлынет на улицы", — резюмировали читатели.
"Очень скоро, до конца года, народ во всей Европе хлынет на улицы", — резюмировали читатели.
Ранее стало известно, что "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie из-за того, что компания не оплатила июльскую поставку газа в полном объеме. Российский поставщик напомнил, что согласно указу президента Владимира Путина от 31 марта 2022 года он обязан прекратить дальнейший экспорт газа иностранному покупателю, если последний не произвел полный платеж в конкретный срок.
Кроме того, "Газпром" с 31 августа приостановил транзит газа по "Северному потоку" из-за регламентных работ на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. Ремонт продлится до утра 3 сентября.
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