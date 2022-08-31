https://ria.ru/20220831/gaz-1813467401.html

"Европа замерзнет и завоняет". Турки восхитились решением "Газпрома"

"Европа замерзнет и завоняет". Турки восхитились решением "Газпрома" - РИА Новости, 31.08.2022

"Европа замерзнет и завоняет". Турки восхитились решением "Газпрома"

Читатели издания En Son Haber положительно отреагировали на решение "Газпрома" о полной приостановке поставок газа французской коммунальной компании Engie с 1... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:13

2022-08-31T16:13

2022-08-31T17:21

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франция

газпром

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Читатели издания En Son Haber положительно отреагировали на решение "Газпрома" о полной приостановке поставок газа французской коммунальной компании Engie с 1 сентября из-за разногласий по оплате. "Если из Европы начнет доноситься вонь, не удивляйтесь, они же будут мыться частями", — написал один комментатор."Так вам и надо", — сказал еще один."Европа и замерзнет, и завоняет", — поддержал другой. "Мы можем продавать Франции очень качественные печи", — пошутил пользователь."Молодец Путин. Человек слова", — высказался комментатор."Очень скоро, до конца года, народ во всей Европе хлынет на улицы", — резюмировали читатели.Ранее стало известно, что "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie из-за того, что компания не оплатила июльскую поставку газа в полном объеме. Российский поставщик напомнил, что согласно указу президента Владимира Путина от 31 марта 2022 года он обязан прекратить дальнейший экспорт газа иностранному покупателю, если последний не произвел полный платеж в конкретный срок.Кроме того, "Газпром" с 31 августа приостановил транзит газа по "Северному потоку" из-за регламентных работ на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. Ремонт продлится до утра 3 сентября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220831/gaz-1813341497.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781177487.html

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франция

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, россия, франция, газпром