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"Европа замерзнет и завоняет". Турки восхитились решением "Газпрома" - РИА Новости, 31.08.2022
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"Европа замерзнет и завоняет". Турки восхитились решением "Газпрома"
"Европа замерзнет и завоняет". Турки восхитились решением "Газпрома" - РИА Новости, 31.08.2022
"Европа замерзнет и завоняет". Турки восхитились решением "Газпрома"
Читатели издания En Son Haber положительно отреагировали на решение "Газпрома" о полной приостановке поставок газа французской коммунальной компании Engie с 1... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:13
2022-08-31T17:21
в мире
европа
россия
франция
газпром
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Читатели издания En Son Haber положительно отреагировали на решение "Газпрома" о полной приостановке поставок газа французской коммунальной компании Engie с 1 сентября из-за разногласий по оплате. "Если из Европы начнет доноситься вонь, не удивляйтесь, они же будут мыться частями", — написал один комментатор."Так вам и надо", — сказал еще один."Европа и замерзнет, и завоняет", — поддержал другой. "Мы можем продавать Франции очень качественные печи", — пошутил пользователь."Молодец Путин. Человек слова", — высказался комментатор."Очень скоро, до конца года, народ во всей Европе хлынет на улицы", — резюмировали читатели.Ранее стало известно, что "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie из-за того, что компания не оплатила июльскую поставку газа в полном объеме. Российский поставщик напомнил, что согласно указу президента Владимира Путина от 31 марта 2022 года он обязан прекратить дальнейший экспорт газа иностранному покупателю, если последний не произвел полный платеж в конкретный срок.Кроме того, "Газпром" с 31 августа приостановил транзит газа по "Северному потоку" из-за регламентных работ на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. Ремонт продлится до утра 3 сентября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220831/gaz-1813341497.html
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в мире, европа, россия, франция, газпром
В мире, Европа, Россия, Франция, Газпром
16:13 31.08.2022 (обновлено: 17:21 31.08.2022)
 
"Европа замерзнет и завоняет". Турки восхитились решением "Газпрома"

Читатели Haber поддержали решение "Газпрома" приостановить поставки французской Engie

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Читатели издания En Son Haber положительно отреагировали на решение "Газпрома" о полной приостановке поставок газа французской коммунальной компании Engie с 1 сентября из-за разногласий по оплате.

"Если из Европы начнет доноситься вонь, не удивляйтесь, они же будут мыться частями", — написал один комментатор.
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"Так вам и надо", — сказал еще один.

"Европа и замерзнет, и завоняет", — поддержал другой.

"Мы можем продавать Франции очень качественные печи", — пошутил пользователь.
"Молодец Путин. Человек слова", — высказался комментатор.

"Очень скоро, до конца года, народ во всей Европе хлынет на улицы", — резюмировали читатели.
Ранее стало известно, что "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie из-за того, что компания не оплатила июльскую поставку газа в полном объеме. Российский поставщик напомнил, что согласно указу президента Владимира Путина от 31 марта 2022 года он обязан прекратить дальнейший экспорт газа иностранному покупателю, если последний не произвел полный платеж в конкретный срок.
Кроме того, "Газпром" с 31 августа приостановил транзит газа по "Северному потоку" из-за регламентных работ на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. Ремонт продлится до утра 3 сентября.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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