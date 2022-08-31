https://ria.ru/20220831/gaz-1813412898.html

"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер

"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер - РИА Новости, 31.08.2022

"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер

"Газпром" к зиме готовит рекордный оперативный запас газа для России, задача уже выполнена на 92%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе селекторного... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:48

2022-08-31T13:48

2022-08-31T14:07

экономика

газпром

природный газ

россия

алексей миллер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149693/00/1496930004_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_85f0f7a41da3eed7c1da0f3c7b8b9df6.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Газпром" к зиме готовит рекордный оперативный запас газа для России, задача уже выполнена на 92%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности."К этой зиме мы с вами готовим рекордный оперативный запас газа. И задача выполнена уже на текущий день на 92%. А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок", - приводятся слова Миллера в стенограмме совещания.

https://ria.ru/20220831/gaz-1813341497.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, природный газ, россия, алексей миллер