https://ria.ru/20220831/gaz-1813412898.html
"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер
"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер - РИА Новости, 31.08.2022
"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер
"Газпром" к зиме готовит рекордный оперативный запас газа для России, задача уже выполнена на 92%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе селекторного... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:48
2022-08-31T13:48
2022-08-31T14:07
экономика
газпром
природный газ
россия
алексей миллер
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Газпром" к зиме готовит рекордный оперативный запас газа для России, задача уже выполнена на 92%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности."К этой зиме мы с вами готовим рекордный оперативный запас газа. И задача выполнена уже на текущий день на 92%. А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок", - приводятся слова Миллера в стенограмме совещания.
https://ria.ru/20220831/gaz-1813341497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, природный газ, россия, алексей миллер
Экономика, Газпром, Природный газ, Россия, Алексей Миллер
13:48 31.08.2022 (обновлено: 14:07 31.08.2022)
"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер
Миллер: "Газпром" выполнил задачу по подготовке оперативного запаса газа для России на 92%