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"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер - РИА Новости, 31.08.2022
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"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер
"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер - РИА Новости, 31.08.2022
"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер
"Газпром" к зиме готовит рекордный оперативный запас газа для России, задача уже выполнена на 92%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе селекторного... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:48
2022-08-31T14:07
экономика
газпром
природный газ
россия
алексей миллер
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Газпром" к зиме готовит рекордный оперативный запас газа для России, задача уже выполнена на 92%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности."К этой зиме мы с вами готовим рекордный оперативный запас газа. И задача выполнена уже на текущий день на 92%. А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок", - приводятся слова Миллера в стенограмме совещания.
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экономика, газпром, природный газ, россия, алексей миллер
Экономика, Газпром, Природный газ, Россия, Алексей Миллер
13:48 31.08.2022 (обновлено: 14:07 31.08.2022)
 
"Газпром" готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, заявил Миллер

Миллер: "Газпром" выполнил задачу по подготовке оперативного запаса газа для России на 92%

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗнак газопровода
Знак газопровода - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Газпром" к зиме готовит рекордный оперативный запас газа для России, задача уже выполнена на 92%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
"К этой зиме мы с вами готовим рекордный оперативный запас газа. И задача выполнена уже на текущий день на 92%. А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок", - приводятся слова Миллера в стенограмме совещания.
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ЭкономикаГазпромПриродный газРоссияАлексей Миллер
 
 
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