https://ria.ru/20220831/gaz-1813411106.html
Миллер заявил о сокращении спроса на газ в мире на 40 миллиардов кубометров
Миллер заявил о сокращении спроса на газ в мире на 40 миллиардов кубометров - РИА Новости, 31.08.2022
Миллер заявил о сокращении спроса на газ в мире на 40 миллиардов кубометров
Спрос на газ в мире за 8 месяцев нынешнего года сократился на 40 миллиардов кубов, почти 30 миллиардов из которых пришлось на страны ЕС, это 73% снижения... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:42
2022-08-31T13:42
2022-08-31T13:54
экономика
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природный газ
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алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спрос на газ в мире за 8 месяцев нынешнего года сократился на 40 миллиардов кубов, почти 30 миллиардов из которых пришлось на страны ЕС, это 73% снижения мирового спроса, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ. За восемь месяцев этого года мировой спрос на газ сократился на 40 миллиардов кубометров. Но давайте посмотрим, где это произошло. 29 миллиардов, или почти что 30 миллиардов кубометров газа – это снижение, которое дали 27 стран Европейского союза. Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией – 85%", - приводятся слова Миллера в стенограмме совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
https://ria.ru/20220831/gaz-1813380392.html
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РИА Новости
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экономика, в мире, природный газ, евросоюз, европа, россия, алексей миллер, газпром
Экономика, В мире, Природный газ, Евросоюз, Европа, Россия, Алексей Миллер, Газпром
13:42 31.08.2022 (обновлено: 13:54 31.08.2022)
Миллер заявил о сокращении спроса на газ в мире на 40 миллиардов кубометров
Миллер заявил, что спрос на газ в мире за восемь месяцев сократился на 40 миллиардов кубов