https://ria.ru/20220831/gaz-1813380392.html
Во Франции рассказали о последствиях возможной нехватки газа
Во Франции рассказали о последствиях возможной нехватки газа - РИА Новости, 31.08.2022
Во Франции рассказали о последствиях возможной нехватки газа
Возможные отключения газа во Франции при его дефиците "ни в коем случае" не коснутся населения, но производства могут быть приостановлены, сообщила президент... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:09
2022-08-31T12:09
2022-08-31T12:15
франция
норвегия
газпром
алжир (республика)
северный поток
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805794426_0:339:593:673_1920x0_80_0_0_cb2e22e493dda42af7316e4bdca328e7.jpg
ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Возможные отключения газа во Франции при его дефиците "ни в коем случае" не коснутся населения, но производства могут быть приостановлены, сообщила президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон в эфире телеканала LCI в среду."Подача газа в жилые дома будет гарантирована. В случае его нехватки это коснется, в первую очередь, предприятий, так как у них есть возможность приостановить производство на несколько дней… Если нам придется столкнуться с ограничениями, они коснутся именно предприятий и ни в коем случае не частных домохозяйств", - заверила Варгон.Она отметила, что на данный момент газохранилища Франции заполнены на 91% и "очень скоро" будут полностью заполнены.Варгон сказала, что "почти уверена" в том, что Франция сможет пережить зиму без российского газа, доля которого в хранилищах страны снизилась с 17% до 9%, но отметила, что поставки из других стран, включая Норвегию и Алжир, обойдутся дороже."Есть вопрос количества, а есть вопрос цены. Чем меньше газа будет во Франции, тем больше вырастут цены. Поэтому вопрос будет скорее в цене газа, чем в отсутствии поставок", - уточнила глава французского Комитета по регулированию энергетики.Во вторник "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме.В среду "Газпром" сообщил, что поставка газа по "Северному потоку" полностью прекращена в связи с трехдневными плановыми работами на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции.
https://ria.ru/20220830/gaz-1813113217.html
https://ria.ru/20220826/gaz-1812446070.html
https://ria.ru/20220831/gaz-1813332518.html
франция
норвегия
алжир (республика)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805794426_0:301:593:746_1920x0_80_0_0_bd251b417f434f1ca01f853d42a19f18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, норвегия, газпром, алжир (республика), северный поток, в мире
Франция, Норвегия, Газпром, Алжир (республика), Северный поток, В мире
12:09 31.08.2022 (обновлено: 12:15 31.08.2022)
Во Франции рассказали о последствиях возможной нехватки газа
Глава французского комитета энергетики Варгон: нехватка газа не затронет население