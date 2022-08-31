https://ria.ru/20220831/gaz-1813380392.html

Во Франции рассказали о последствиях возможной нехватки газа

Во Франции рассказали о последствиях возможной нехватки газа - РИА Новости, 31.08.2022

Во Франции рассказали о последствиях возможной нехватки газа

Возможные отключения газа во Франции при его дефиците "ни в коем случае" не коснутся населения, но производства могут быть приостановлены, сообщила президент... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:09

2022-08-31T12:09

2022-08-31T12:15

франция

норвегия

газпром

алжир (республика)

северный поток

в мире

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ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Возможные отключения газа во Франции при его дефиците "ни в коем случае" не коснутся населения, но производства могут быть приостановлены, сообщила президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон в эфире телеканала LCI в среду."Подача газа в жилые дома будет гарантирована. В случае его нехватки это коснется, в первую очередь, предприятий, так как у них есть возможность приостановить производство на несколько дней… Если нам придется столкнуться с ограничениями, они коснутся именно предприятий и ни в коем случае не частных домохозяйств", - заверила Варгон.Она отметила, что на данный момент газохранилища Франции заполнены на 91% и "очень скоро" будут полностью заполнены.Варгон сказала, что "почти уверена" в том, что Франция сможет пережить зиму без российского газа, доля которого в хранилищах страны снизилась с 17% до 9%, но отметила, что поставки из других стран, включая Норвегию и Алжир, обойдутся дороже."Есть вопрос количества, а есть вопрос цены. Чем меньше газа будет во Франции, тем больше вырастут цены. Поэтому вопрос будет скорее в цене газа, чем в отсутствии поставок", - уточнила глава французского Комитета по регулированию энергетики.Во вторник "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме.В среду "Газпром" сообщил, что поставка газа по "Северному потоку" полностью прекращена в связи с трехдневными плановыми работами на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции.

https://ria.ru/20220830/gaz-1813113217.html

https://ria.ru/20220826/gaz-1812446070.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813332518.html

франция

норвегия

алжир (республика)

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франция, норвегия, газпром, алжир (республика), северный поток, в мире