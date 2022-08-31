https://ria.ru/20220831/gaz-1813341497.html

Немцы разозлились на власти ФРГ на фоне остановки "Северного потока"

Немцы разозлились на власти ФРГ на фоне остановки "Северного потока" - РИА Новости, 31.08.2022

Немцы разозлились на власти ФРГ на фоне остановки "Северного потока"

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали власти Германии после временной приостановки транспортировки газа по "Северному потоку" из-за планового... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:29

2022-08-31T10:29

2022-08-31T11:05

в мире

северный поток

германия

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали власти Германии после временной приостановки транспортировки газа по "Северному потоку" из-за планового техобслуживания."Я всегда восхищаюсь терпением немцев. Говорят, есть страны, где для того, чтобы вызвать массовые протесты, нужно гораздо меньше", — заявил пользователь."Я очень надеюсь на зиму ярости, может быть, что-то случится, если еще не поздно", — написал комментатор."Немецкое правительство, которое стало причиной этого кризиса, вызывает злость. Присоединяюсь к зиме ярости", — отметил третий."Пока люди будут мерзнуть в холодных квартирах по всей Германии грядущей зимой, здание бундестага, в том числе огромный пленарный зал, который очень дорого обогреть, и все кабинеты депутатов, будут уютными и теплыми", — поддержал другой. "Вчера передо мной на заправке стоял молодой водитель, который просил 50 евро, чтобы заплатить за бензин", — рассказал один из пользователей. "Виной тому санкции против России, и народ не хочет этих санкций!" — резюмировали читатели. Ранее стало известно, что поставку газа по "Северному потоку" полностью прекратили из-за плановых работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая". Остановка, как анонсировалось ранее, должна продлиться трое суток, то есть ориентировочно до 4:00 мск 3 сентября.

https://ria.ru/20220831/gaz-1813332518.html

https://ria.ru/20220831/gazprom-1813337659.html

https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813302597.html

германия

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, северный поток, германия, россия