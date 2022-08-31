https://ria.ru/20220831/gaz-1813341497.html
Немцы разозлились на власти ФРГ на фоне остановки "Северного потока"
Немцы разозлились на власти ФРГ на фоне остановки "Северного потока" - РИА Новости, 31.08.2022
Немцы разозлились на власти ФРГ на фоне остановки "Северного потока"
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали власти Германии после временной приостановки транспортировки газа по "Северному потоку" из-за планового... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:29
2022-08-31T10:29
2022-08-31T11:05
в мире
северный поток
германия
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали власти Германии после временной приостановки транспортировки газа по "Северному потоку" из-за планового техобслуживания."Я всегда восхищаюсь терпением немцев. Говорят, есть страны, где для того, чтобы вызвать массовые протесты, нужно гораздо меньше", — заявил пользователь."Я очень надеюсь на зиму ярости, может быть, что-то случится, если еще не поздно", — написал комментатор."Немецкое правительство, которое стало причиной этого кризиса, вызывает злость. Присоединяюсь к зиме ярости", — отметил третий."Пока люди будут мерзнуть в холодных квартирах по всей Германии грядущей зимой, здание бундестага, в том числе огромный пленарный зал, который очень дорого обогреть, и все кабинеты депутатов, будут уютными и теплыми", — поддержал другой. "Вчера передо мной на заправке стоял молодой водитель, который просил 50 евро, чтобы заплатить за бензин", — рассказал один из пользователей. "Виной тому санкции против России, и народ не хочет этих санкций!" — резюмировали читатели. Ранее стало известно, что поставку газа по "Северному потоку" полностью прекратили из-за плановых работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая". Остановка, как анонсировалось ранее, должна продлиться трое суток, то есть ориентировочно до 4:00 мск 3 сентября.
https://ria.ru/20220831/gaz-1813332518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северный поток, германия, россия
В мире, Северный поток, Германия, Россия
10:29 31.08.2022 (обновлено: 11:05 31.08.2022)
Немцы разозлились на власти ФРГ на фоне остановки "Северного потока"
Читатели Die Welt набросились на власти Германии из-за приостановки "Северного потока"
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
раскритиковали власти Германии после временной приостановки транспортировки газа по "Северному потоку" из-за планового техобслуживания.
"Я всегда восхищаюсь терпением немцев. Говорят, есть страны, где для того, чтобы вызвать массовые протесты, нужно гораздо меньше", — заявил пользователь.
"Я очень надеюсь на зиму ярости, может быть, что-то случится, если еще не поздно", — написал комментатор.
"Немецкое правительство, которое стало причиной этого кризиса, вызывает злость. Присоединяюсь к зиме ярости", — отметил третий.
"Пока люди будут мерзнуть в холодных квартирах по всей Германии
грядущей зимой, здание бундестага, в том числе огромный пленарный зал, который очень дорого обогреть, и все кабинеты депутатов, будут уютными и теплыми", — поддержал другой.
"Вчера передо мной на заправке стоял молодой водитель, который просил 50 евро, чтобы заплатить за бензин", — рассказал один из пользователей.
"Виной тому санкции против России
, и народ не хочет этих санкций!" — резюмировали читатели.
Ранее стало известно, что поставку газа по "Северному потоку" полностью прекратили из-за плановых работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая". Остановка, как анонсировалось ранее, должна продлиться трое суток, то есть ориентировочно до 4:00 мск 3 сентября.