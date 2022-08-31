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"Газпром" приостановил поставки газа по "Северному потоку"

"Газпром" приостановил поставки газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 31.08.2022

"Газпром" приостановил поставки газа по "Северному потоку"

Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час, работа магистрали приостановлена на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T05:34

2022-08-31T05:34

2022-08-31T08:58

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северный поток

газпром

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час, работа магистрали приостановлена на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая", свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей.Так, согласно информации оператора газопровода Opal, принимающего топливо из "Северного потока", поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 по московскому времени, как и анонсировал "Газпром". В менее мощный принимающий газопровод Nel газ перестал поступать еще раньше — с 03:00 утра.Приостановка работы "Северного потока" связана с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые тысячу часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.Трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа — это соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После завершения работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров — рекордного показателя с марта этого года. Такое подорожание на европейских рынках связано с неопределенностью по поводу поставок."Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

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экономика, северный поток, газпром, siemens, европа, россия