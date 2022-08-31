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Хабек заявил, что ФРГ откажет "халявщикам" в компенсации за цены на газ
Хабек заявил, что ФРГ откажет "халявщикам" в компенсации за цены на газ - РИА Новости, 31.08.2022
Хабек заявил, что ФРГ откажет "халявщикам" в компенсации за цены на газ
Берлин планирует исключить "халявщиков" из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:43
2022-08-31T01:43
2022-08-31T13:36
экономика
германия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов германии
роберт хабек
в мире
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Берлин планирует исключить "халявщиков" из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек.По его словам, надбавку будут получать только те компании, которые в ней нуждаются.Глава немецкого Минэнерго отметил, что претендующие на компенсацию компании-импортеры должны вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности ФРГ, компенсировать недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции, а также отказаться от выплаты премий и дивидендов.В Германии для поддержки газовых импортеров с октября этого года до 2024-го начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек суммарно может составить трехзначное число евро дополнительных расходов в год, сообщили ранее в Министерстве финансов ФРГ.Сбор, вероятнее всего, затронет не только хозяйства, которые сами напрямую закупают газ для отопительных систем, но и потребителей электроэнергии, полученной из газа. При этом выросшая стоимость на дефицитный энергоресурс и так уже отразилась на стоимости электричества в целом, поскольку закупочная цена на него определяется на биржевых торгах.
https://ria.ru/20220823/sholts-1811470225.html
https://ria.ru/20220816/gaz-1809991068.html
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Экономика, Германия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов Германии, Роберт Хабек, В мире, Россия
01:43 31.08.2022 (обновлено: 13:36 31.08.2022)
Хабек заявил, что ФРГ откажет "халявщикам" в компенсации за цены на газ
Вице-канцлер ФРГ Хабек: "халявщики" не должны иметь доступ к компенсации за цены на газ