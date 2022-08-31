https://ria.ru/20220831/gaz-1813301508.html

Хабек заявил, что ФРГ откажет "халявщикам" в компенсации за цены на газ

Хабек заявил, что ФРГ откажет "халявщикам" в компенсации за цены на газ - РИА Новости, 31.08.2022

Хабек заявил, что ФРГ откажет "халявщикам" в компенсации за цены на газ

Берлин планирует исключить "халявщиков" из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:43

2022-08-31T01:43

2022-08-31T13:36

экономика

германия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов германии

роберт хабек

в мире

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Берлин планирует исключить "халявщиков" из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек.По его словам, надбавку будут получать только те компании, которые в ней нуждаются.Глава немецкого Минэнерго отметил, что претендующие на компенсацию компании-импортеры должны вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности ФРГ, компенсировать недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции, а также отказаться от выплаты премий и дивидендов.В Германии для поддержки газовых импортеров с октября этого года до 2024-го начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек суммарно может составить трехзначное число евро дополнительных расходов в год, сообщили ранее в Министерстве финансов ФРГ.Сбор, вероятнее всего, затронет не только хозяйства, которые сами напрямую закупают газ для отопительных систем, но и потребителей электроэнергии, полученной из газа. При этом выросшая стоимость на дефицитный энергоресурс и так уже отразилась на стоимости электричества в целом, поскольку закупочная цена на него определяется на биржевых торгах.

https://ria.ru/20220823/sholts-1811470225.html

https://ria.ru/20220816/gaz-1809991068.html

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