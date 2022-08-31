00:22 31.08.2022 (обновлено: 00:30 31.08.2022)
"Северный поток" останавливается на трое суток
Газопровод "Северный поток" останавливается на трое суток, с 31 августа по 3 сентября
"Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Северный поток" — главный маршрут поставок российского газа в Европу — останавливается на трое суток, с 4.00 31 августа до 4.00 3 сентября.
Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые 1000 часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.
Трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа — это соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После завершения работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.
На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров — рекордного показателя с марта этого года. Такое подорожание на европейских рынках связано с неопределенностью по поводу поставок.
"Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.