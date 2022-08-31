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В Нижегородской для съемки фильмов предоставят субсидии

В Нижегородской для съемки фильмов предоставят субсидии - РИА Новости, 31.08.2022

В Нижегородской для съемки фильмов предоставят субсидии

Конкурс на предоставление субсидии для съемок фильмов объявлен в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T21:37

2022-08-31T21:37

2022-08-31T21:37

нижегородская область

экономика

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Конкурс на предоставление субсидии для съемок фильмов объявлен в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.Конкурс, победителям которого частично компенсируют затраты на съемку фильмов на территории региона, будет проводить министерство культуры Нижегородской области с 1 по 30 сентября."В последние годы интерес представителей киноиндустрии к нашему региону сильно вырос – только сейчас в разной стадии производства находится десять картин, которые снимались или снимаются в Нижегородской области. Уверен, что поддержка отрасли в виде субсидий из бюджета поможет Нижнему стать еще более привлекательным и для представителей киноиндустрии, и для туристов", - приводит слова Никитина пресс-служба правительства региона.По словам губернатора, главное условие при отборе получателей господдержки в виде возмещения части затрат, связанных с производством фильмов, заключается в том, чтобы съемки проходили на территории региона.Субсидии будут предоставляться в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области". На эти цели в областном бюджете предусмотрено 20 миллионов рублей. Размер субсидий может составлять до 80% от фактического объема затрат кинокомпаний в ходе производства фильмов на территории Нижегородской области.

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экономика, нижегородская область