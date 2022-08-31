https://ria.ru/20220831/evropa-1813539894.html

Дольше и дороже. Кто из россиян сможет попасть в Европу

Дольше и дороже. Кто из россиян сможет попасть в Европу - РИА Новости, 01.09.2022

Дольше и дороже. Кто из россиян сможет попасть в Европу

Министры иностранных дел стран Евросоюза два дня обсуждали в Праге запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Позиции в ходе дискуссии разделились,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-08-31T19:28

2022-08-31T19:28

2022-09-01T10:22

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Елена Попова. Министры иностранных дел стран Евросоюза два дня обсуждали в Праге запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Позиции в ходе дискуссии разделились, наметился раскол. Но в итоге все-таки договорились — пока приостановили соглашение об упрощенном визовом режиме. Что изменится для россиян — в материале РИА Новости.Неправильное решениеПротив тотального запрета выступили лидеры ЕС — Германия, Франция и Италия. "Наша визовая политика должна позволять межличностные контакты с гражданами России, не связанными с российским правительством", — говорится в совместном заявлении Берлина и Парижа.Ранее канцлер Олаф Шольц отмечал, что, "если бы санкции были против всех, включая невиновных, это ослабило бы их эффективность".Глава МИД Германии Кристофер Бургер указал, что подобные меры нецелесообразны. Однако во вторник Берлин все же приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме.Греция и Кипр поддержали немцев, выступив против блокировки виз для российских туристов. "Это было бы неправильное решение", — заявил в интервью Politico генеральный секретарь Министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу."Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы. К тому же мы не считаем, что эта мера имеет какое-либо значение для россиян", — подчеркнул он.Болгария согласилась усложнить оформление "шенгена", но тотальный запрет не одобрила.При этом в начале августа Ассоциация туроператоров России сообщала о приостановке приема Болгарией документов на туристические визы, в том числе для собственников недвижимости. Это произошло после высылки из страны 14 болгарских дипломатов. В посольстве позже уточнили, что продолжают оформлять разрешение на въезд, но сроки оказания услуг увеличились "по техническим причинам".Венгрия отказалась наказывать всех россиян. "Я не думаю, что запрет на визы — это подходящее решение в текущих обстоятельствах", — сказал министр иностранных дел Петер Сийярто перед заседанием глав МИД ЕС.И добавил, что Будапешт не готов обсуждать новые ограничения против российских энергоносителей. "Мы даже не хотим вести такие переговоры. Венгрия не может без нефти и газа из России", — признался дипломат.По словам главы МИД Бельгии Аджи Лябиб, действовать надо избирательно. "Нам представляется важным, чтобы усилия были направлены против конкретных людей, которые <...> пытаются обойти экономические санкции", — уточнила она.Сторонники радикальных мерНа полном запрете въезда в Европу для россиян настаивали Польша, Финляндия, страны Балтии. И при этом грозили: если решение не примут на общеевропейском уровне, его утвердят на национальном.Впрочем, власти Эстонии не выдают туристические визы гражданам России еще с февраля. И с июля призывают остальные страны ЕС последовать их примеру. Большой резонанс вызвало высказывание премьер-министра Каи Каллас о том, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека".После этого ввели дополнительные ограничения — в частности, запретили посещать страну по "шенгену". Местные пограничники перечеркивают визы прямо на границе и разворачивают людей.Вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар предупредил, что, если у российских граждан появятся долги перед Эстонией из-за неоплаты услуг ЖКХ, это может повлечь конфискацию недвижимости. Речь идет о почти 4,5 тысячи собственников.С 24 февраля по 9 августа только 14 россиян смогли получить польские визы. По словам замглавы МИД Петра Вавжика, Варшава добивается запрета на общеевропейском уровне.Чехия разрешала въезд только представителям российской оппозиции."Мы посылаем четкий сигнал россиянам. Но это не означает, что мы не будем выдавать визы по гуманитарным соображениям. <...> Мы уважаем позицию других стран, которые придерживаются несколько иной точки зрения, но верны своим взглядам и стремимся убедить других в нашей правоте", — говорил премьер Петр Фиала.В Латвии тоже исключение делали лишь для политических активистов, а также в случае поездки на похороны близких родственников. В конце мая в Калининграде закрылся латвийский консульский отдел.Литва призывала не просто запретить россиянам "шенген", но и аннулировать действующий. По мнению министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, слишком у многих граждан России на руках многократные визы сроком на три года.Он также предлагал спрашивать приезжающих о принадлежности Крыма: те, кто признает полуостров российским, "не соответствует интересам национальной безопасности".На дискуссии в Праге глава МИД Дании Еппе Куфуд отметил, что контакты между россиянами и европейцами важны, однако сейчас в Европу едут в основном богатые. Поэтому он — сторонник радикальных мер. В нидерландском МИД тоже занимают жесткую позицию, но считают, что запрет не должен касаться учебных виз и посещения семьи.Безрассудное отношениеЗа тем, как разворачиваются события, пристально наблюдали в Кремле. "Мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. И подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции", — указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Граждане европейских стран тоже столкнутся с неудобствами при поездках в Россию. "Еще одна спираль этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране", — заключил он.Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом действовало с 2007-го. Краткосрочные разрешения на въезд оформляли быстро и всего за 35 евро. Теперь придется заплатить 80.Россия стала одной из первых в СНГ, кому ЕС смягчил визовый режим. Белоруссия добилась этого только в январе 2020-го, после пяти лет переговоров с Брюсселем. Казахстан стремится к тому же последние 12 лет."Я буквально вчера подавал документы на "шенген", никаких проблем, — сообщил РИА Новости житель Нур-Султана Чингиз. — Единственное, сложнее записаться, потому что в стране много россиян, которые также подают заявления. Оформление занимает иногда два-три дня, но бывает и неделю — зависит от загруженности".Россиянам отныне понадобится предоставить больше документов, но насколько расширится список, пока не известно, объясняет профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь."Могут увеличиться сроки оформления, как и число сотрудников, занимающихся рассмотрением заявлений. У тех, кому поездки нужны для бизнеса, возникнут проблемы", — отметила эксперт.Все это только усугубит экономический кризис в ЕС, добавляет она. Сложная ситуация с электроэнергией и газом грозит социальным взрывом. Италия, Испания и Франция не досчитаются миллионов евро от российских туристов. В итоге обстановка может стать неуправляемой.

https://ria.ru/20220831/vizy-1813524687.html

https://ria.ru/20220831/soglashenie-1813530556.html

https://ria.ru/20220816/evrosoyuz-1809807878.html

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