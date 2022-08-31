https://ria.ru/20220831/evropa-1813326080.html

Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу

Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу - РИА Новости, 31.08.2022

Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу

Россия не нацелена на развал Европы, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:16

2022-08-31T09:16

2022-08-31T09:16

политика

европа

мария захарова

россия

евросоюз

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия не нацелена на развал Европы, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Мы не нацелены на раскол (Европы — ред.). Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения", — заявила Захарова.По словам Захаровой, члены Евросоюза — персонажи картины художника Питера Брейгеля "Слепцы", которые "не высказывают сомнений и возражений, не задают вопросы и не протестуют", а "группой идут к обрыву".

https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, европа, мария захарова, россия, евросоюз