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Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу - РИА Новости, 31.08.2022
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Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу
Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу - РИА Новости, 31.08.2022
Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу
Россия не нацелена на развал Европы, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:16
2022-08-31T09:16
политика
европа
мария захарова
россия
евросоюз
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия не нацелена на развал Европы, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Мы не нацелены на раскол (Европы — ред.). Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения", — заявила Захарова.По словам Захаровой, члены Евросоюза — персонажи картины художника Питера Брейгеля "Слепцы", которые "не высказывают сомнений и возражений, не задают вопросы и не протестуют", а "группой идут к обрыву".
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политика, европа, мария захарова, россия, евросоюз
Политика, Европа, Мария Захарова, Россия, Евросоюз
09:16 31.08.2022
 
Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу

Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля "Слепцы", идущими к обрыву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия не нацелена на развал Европы, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Мы не нацелены на раскол (Европы — ред.). Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения", — заявила Захарова.
По словам Захаровой, члены Евросоюза — персонажи картины художника Питера Брейгеля "Слепцы", которые "не высказывают сомнений и возражений, не задают вопросы и не протестуют", а "группой идут к обрыву".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 08:00
Усиление евроинтеграции закончится разделом Европы
 
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