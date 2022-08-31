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Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу
Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу - РИА Новости, 31.08.2022
Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу
Россия не нацелена на развал Европы, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:16
2022-08-31T09:16
2022-08-31T09:16
политика
европа
мария захарова
россия
евросоюз
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия не нацелена на развал Европы, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Мы не нацелены на раскол (Европы — ред.). Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения", — заявила Захарова.По словам Захаровой, члены Евросоюза — персонажи картины художника Питера Брейгеля "Слепцы", которые "не высказывают сомнений и возражений, не задают вопросы и не протестуют", а "группой идут к обрыву".
https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, европа, мария захарова, россия, евросоюз
Политика, Европа, Мария Захарова, Россия, Евросоюз
Захарова заявила, что Россия не ставит цель расколоть Европу
Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля "Слепцы", идущими к обрыву