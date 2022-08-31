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Эстония намерена запретить въезд большинству россиян в ближайшее время
Эстония намерена запретить въезд большинству россиян в ближайшее время - РИА Новости, 31.08.2022
Эстония намерена запретить въезд большинству россиян в ближайшее время
Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян в ближайшие... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:34
2022-08-31T21:34
2022-08-31T21:34
в мире
эстония
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян в ближайшие несколько дней или недель."Я очень буду приветствовать... решения в ближайшие дни, будущие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из Российской Федерации, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны", - заявил Рейнсалу в интервью агентству Рейтер.Он отметил, что несмотря на решение ЕС по вопросу выдачи виз в Эстонии намерены выработать решение через сотрудничество в регионе, основанное на "компетенции стран из соображений национальной безопасности".Ранее в среду Рейнсалу сообщил, что Эстония рассматривает возможность запрета на выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне, а также ограничения пересечения границы россиянами, имеющих визы других стран ЕС.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
https://ria.ru/20220831/vizy-1813577665.html
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в мире, эстония, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Эстония, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Эстония намерена запретить въезд большинству россиян в ближайшее время
Глава МИД Эстонии Рейнсалу приветствовал скорейший запрет на въезд россиян в страну