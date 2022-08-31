https://ria.ru/20220831/energodar-1813427399.html

Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ

Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ - РИА Новости, 31.08.2022

Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ

Украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:27

2022-08-31T14:27

2022-08-31T14:27

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

энергодар

запорожская аэс

магатэ

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее группу украинских диверсантов задержали в Энергодаре, они готовили теракт на Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, магатэ, владимир рогов