Рейтинг@Mail.ru
Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/energodar-1813427399.html
Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ
Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ - РИА Новости, 31.08.2022
Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ
Украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:27
2022-08-31T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
магатэ
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее группу украинских диверсантов задержали в Энергодаре, они готовили теракт на Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, магатэ, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Владимир Рогов
14:27 31.08.2022
 
Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ

Член ВГА Рогов: диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее группу украинских диверсантов задержали в Энергодаре, они готовили теракт на Запорожской АЭС.
"По предварительным данным, теракт готовился во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия на может обеспечить безопасность", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала