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Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ
Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ - РИА Новости, 31.08.2022
Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ
Украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:27
2022-08-31T14:27
2022-08-31T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
магатэ
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее группу украинских диверсантов задержали в Энергодаре, они готовили теракт на Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Владимир Рогов
Диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ
Член ВГА Рогов: диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ