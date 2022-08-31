https://ria.ru/20220831/energodar-1813426478.html

У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие

У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие - РИА Новости, 31.08.2022

У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие

У украинских диверсантов, задержанных в Энергодаре, изъяты автоматы, взрывные устройства и гранатометы, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:25

2022-08-31T14:25

2022-08-31T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786641376_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_87c98a286eaffa23696bb385f5825fa4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. У украинских диверсантов, задержанных в Энергодаре, изъяты автоматы, взрывные устройства и гранатометы, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее группу украинских диверсантов задержали в Энергодаре, они готовили теракт на Запорожской АЭС."У задержанных обнаружено и изъято стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатомёты", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, запорожская область, запорожская аэс