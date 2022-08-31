https://ria.ru/20220831/energodar-1813426478.html
У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие
У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие - РИА Новости, 31.08.2022
У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие
У украинских диверсантов, задержанных в Энергодаре, изъяты автоматы, взрывные устройства и гранатометы, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:25
2022-08-31T14:25
2022-08-31T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. У украинских диверсантов, задержанных в Энергодаре, изъяты автоматы, взрывные устройства и гранатометы, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее группу украинских диверсантов задержали в Энергодаре, они готовили теракт на Запорожской АЭС."У задержанных обнаружено и изъято стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатомёты", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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РИА Новости
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в мире, энергодар, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС
У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие
Член ВГА Рогов: у украинских диверсантов в Энергодаре изъяли взрывные устройства и оружие