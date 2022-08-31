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У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/energodar-1813426478.html
У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие
У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие - РИА Новости, 31.08.2022
У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие
У украинских диверсантов, задержанных в Энергодаре, изъяты автоматы, взрывные устройства и гранатометы, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:25
2022-08-31T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. У украинских диверсантов, задержанных в Энергодаре, изъяты автоматы, взрывные устройства и гранатометы, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее группу украинских диверсантов задержали в Энергодаре, они готовили теракт на Запорожской АЭС."У задержанных обнаружено и изъято стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатомёты", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, энергодар, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС
14:25 31.08.2022
 
У задержанных в Энергодаре диверсантов изъяли взрывные устройства и оружие

Член ВГА Рогов: у украинских диверсантов в Энергодаре изъяли взрывные устройства и оружие

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. У украинских диверсантов, задержанных в Энергодаре, изъяты автоматы, взрывные устройства и гранатометы, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее группу украинских диверсантов задержали в Энергодаре, они готовили теракт на Запорожской АЭС.
"У задержанных обнаружено и изъято стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатомёты", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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