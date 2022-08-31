https://ria.ru/20220831/energodar-1813327698.html

В Энергодаре заявили о нормальном радиационном фоне после обстрелов ВСУ

В Энергодаре заявили о нормальном радиационном фоне после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 31.08.2022

В Энергодаре заявили о нормальном радиационном фоне после обстрелов ВСУ

Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии, сообщили власти города. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:25

2022-08-31T09:25

2022-08-31T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии, сообщили власти города."По сообщению ВГА г.Энергодар, за истекшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более 60 ударам из БПЛА и артиллерии фугасной-осколочного типа со стороны населенного пункта Марганец", – сообщили власти в Telegram-канале администрации.По данным властей, нанесены: удар дроном по объекту инфраструктуры при въезде в город; один удар БПЛА по зданию администрации (есть разрушения и повреждения фасада и внутренних помещений); 57 ударов из ствольной артиллерии по территории АЭС, один удар БПЛА по учебному центру АЭС; один удар в районе центрального входа в хранилище ТРО.Радиационный фон в норме. Пострадавших нет, отмечено в сообщении.

https://ria.ru/20220831/magate-1813321215.html

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар