https://ria.ru/20220831/energodar-1813327698.html
В Энергодаре заявили о нормальном радиационном фоне после обстрелов ВСУ
В Энергодаре заявили о нормальном радиационном фоне после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 31.08.2022
В Энергодаре заявили о нормальном радиационном фоне после обстрелов ВСУ
Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии, сообщили власти города. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:25
2022-08-31T09:25
2022-08-31T09:28
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энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии, сообщили власти города."По сообщению ВГА г.Энергодар, за истекшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более 60 ударам из БПЛА и артиллерии фугасной-осколочного типа со стороны населенного пункта Марганец", – сообщили власти в Telegram-канале администрации.По данным властей, нанесены: удар дроном по объекту инфраструктуры при въезде в город; один удар БПЛА по зданию администрации (есть разрушения и повреждения фасада и внутренних помещений); 57 ударов из ствольной артиллерии по территории АЭС, один удар БПЛА по учебному центру АЭС; один удар в районе центрального входа в хранилище ТРО.Радиационный фон в норме. Пострадавших нет, отмечено в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар
В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар
09:25 31.08.2022 (обновлено: 09:28 31.08.2022)
В Энергодаре заявили о нормальном радиационном фоне после обстрелов ВСУ
В Энергодаре заявили о сохранении нормального радиационного фона после обстрелов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии, сообщили власти города.
"По сообщению ВГА г.Энергодар, за истекшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более 60 ударам из БПЛА и артиллерии фугасной-осколочного типа со стороны населенного пункта Марганец", – сообщили власти в Telegram-канале администрации.
По данным властей, нанесены: удар дроном по объекту инфраструктуры при въезде в город; один удар БПЛА по зданию администрации (есть разрушения и повреждения фасада и внутренних помещений); 57 ударов из ствольной артиллерии по территории АЭС, один удар БПЛА по учебному центру АЭС; один удар в районе центрального входа в хранилище ТРО.
Радиационный фон в норме. Пострадавших нет, отмечено в сообщении.