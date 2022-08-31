https://ria.ru/20220831/elektronika-1813310895.html

Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин

Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.08.2022

Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин

Власти России планируют выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, уже разработаны долгосрочные планы, заявил... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T06:07

2022-08-31T06:07

2022-08-31T11:31

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

финансирование

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти России планируют выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, уже разработаны долгосрочные планы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.Он отметил, что эта отрасль — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства."Сейчас нужно активнее развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию", — добавил премьер.Он подчеркнул, что несмотря на усиливающееся влияние санкций, когда идет перестройка кооперационных связей, у России есть все возможности разработать востребованные экономикой технологические решения и передовые образцы промышленной продукции. И здесь, по мнению Мишустина, не обойтись без активного участия науки.В сентябре правительство доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.

https://ria.ru/20220819/avtoprom-1810637383.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, финансирование