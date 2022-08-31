https://ria.ru/20220831/elektronika-1813310895.html
Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин
Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.08.2022
Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин
Власти России планируют выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, уже разработаны долгосрочные планы, заявил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T06:07
2022-08-31T06:07
2022-08-31T11:31
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813326238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2187606706fce3c9c30ca1d881ab41e.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти России планируют выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, уже разработаны долгосрочные планы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.Он отметил, что эта отрасль — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства."Сейчас нужно активнее развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию", — добавил премьер.Он подчеркнул, что несмотря на усиливающееся влияние санкций, когда идет перестройка кооперационных связей, у России есть все возможности разработать востребованные экономикой технологические решения и передовые образцы промышленной продукции. И здесь, по мнению Мишустина, не обойтись без активного участия науки.В сентябре правительство доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.
https://ria.ru/20220819/avtoprom-1810637383.html
https://ria.ru/20220726/mikron-1805013472.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813326238_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_91cdbaf1353608eb185be3c5096b1a34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, михаил мишустин, финансирование
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Финансирование
06:07 31.08.2022 (обновлено: 11:31 31.08.2022)
Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин
Мишустин: отрасль электронной промышленности России получит беспрецедентное финансирование
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти России планируют выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, уже разработаны долгосрочные планы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.
"В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы", — сказал Мишустин.
Он отметил, что эта отрасль — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства.
"Сейчас нужно активнее развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию", — добавил премьер.
Он подчеркнул, что несмотря на усиливающееся влияние санкций, когда идет перестройка кооперационных связей, у России есть все возможности разработать востребованные экономикой технологические решения и передовые образцы промышленной продукции. И здесь, по мнению Мишустина, не обойтись без активного участия науки.
"Предстоит большая совместная работа государства, бизнеса, научного сообщества, прежде всего по созданию наукоемких продуктов, услуг и обеспечению конкурентоспособности нашей страны в сфере высоких технологий", — заключил премьер.
В сентябре правительство доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.