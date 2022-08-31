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Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.08.2022
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Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин
Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.08.2022
Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин
Власти России планируют выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, уже разработаны долгосрочные планы, заявил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T06:07
2022-08-31T11:31
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
финансирование
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти России планируют выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, уже разработаны долгосрочные планы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.Он отметил, что эта отрасль — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства."Сейчас нужно активнее развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию", — добавил премьер.Он подчеркнул, что несмотря на усиливающееся влияние санкций, когда идет перестройка кооперационных связей, у России есть все возможности разработать востребованные экономикой технологические решения и передовые образцы промышленной продукции. И здесь, по мнению Мишустина, не обойтись без активного участия науки.В сентябре правительство доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, финансирование
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Финансирование
06:07 31.08.2022 (обновлено: 11:31 31.08.2022)
 
Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин

Мишустин: отрасль электронной промышленности России получит беспрецедентное финансирование

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомплектующие на Международной выставке электронных компонентов ExpoElectronica
Комплектующие на Международной выставке электронных компонентов ExpoElectronica - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Комплектующие на Международной выставке электронных компонентов ExpoElectronica. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти России планируют выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, уже разработаны долгосрочные планы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.

"В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы", — сказал Мишустин.

Он отметил, что эта отрасль — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства.
"Сейчас нужно активнее развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию", — добавил премьер.
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Он подчеркнул, что несмотря на усиливающееся влияние санкций, когда идет перестройка кооперационных связей, у России есть все возможности разработать востребованные экономикой технологические решения и передовые образцы промышленной продукции. И здесь, по мнению Мишустина, не обойтись без активного участия науки.

"Предстоит большая совместная работа государства, бизнеса, научного сообщества, прежде всего по созданию наукоемких продуктов, услуг и обеспечению конкурентоспособности нашей страны в сфере высоких технологий", — заключил премьер.

В сентябре правительство доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.
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