Экспозиция Made in Russia открылась на турецкой выставке CNR Food Istanbul

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международная выставка пищевой промышленности, технологий охлаждения, хранения, логистики CNR Food Istanbul открылась 31 августа в

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международная выставка пищевой промышленности, технологий охлаждения, хранения, логистики CNR Food Istanbul открылась 31 августа в Стамбуле, в ее рамках начала свою работу российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Национальная экспозиция Made in Russia общей площадью 322 квадратных метра стала одной из первых точек обхода официальной делегацией, которую посетили представители организатора выставки CNR Holding, а также вице-губернатор Стамбула, генеральный консул Республики Судан в Стамбуле и генеральный консул Республики Гана в Стамбуле в рамках открытия выставки.На открытии российской экспозиции присутствовали генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов, руководитель Стамбульского отделения торгпредства Артур Леонтьев, а также представитель Минсельхоза России в Турции Елена Чепильченко. Почетные гости обратились к участникам выставки с приветственным словом и пожелали им успешных деловых встреч и взаимовыгодного партнерства.На стенде Made in Russia представлены кондитерские изделия и полезные снеки, масложировая и мясная продукция, безалкогольные напитки, икра и морепродукты, зерновые и уникальная адыгейская соль, а также новейшие технологии упаковки пищевых продуктов.В рамках деловой программы на стенде пройдет семинар "Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров АПК Российского экспортного центра", а также многосторонняя встреча с начальником главного управления СЭЗ Стамбула Угуром Озджан.

