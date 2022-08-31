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Экспозиция Made in Russia открылась на турецкой выставке CNR Food Istanbul - РИА Новости, 31.08.2022
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Экспозиция Made in Russia открылась на турецкой выставке CNR Food Istanbul
Экспозиция Made in Russia открылась на турецкой выставке CNR Food Istanbul - РИА Новости, 31.08.2022
Экспозиция Made in Russia открылась на турецкой выставке CNR Food Istanbul
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международная выставка пищевой промышленности, технологий охлаждения, хранения, логистики CNR Food Istanbul открылась 31 августа в РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:27
2022-08-31T17:27
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
турция
экономика
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международная выставка пищевой промышленности, технологий охлаждения, хранения, логистики CNR Food Istanbul открылась 31 августа в Стамбуле, в ее рамках начала свою работу российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Национальная экспозиция Made in Russia общей площадью 322 квадратных метра стала одной из первых точек обхода официальной делегацией, которую посетили представители организатора выставки CNR Holding, а также вице-губернатор Стамбула, генеральный консул Республики Судан в Стамбуле и генеральный консул Республики Гана в Стамбуле в рамках открытия выставки.На открытии российской экспозиции присутствовали генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов, руководитель Стамбульского отделения торгпредства Артур Леонтьев, а также представитель Минсельхоза России в Турции Елена Чепильченко. Почетные гости обратились к участникам выставки с приветственным словом и пожелали им успешных деловых встреч и взаимовыгодного партнерства.На стенде Made in Russia представлены кондитерские изделия и полезные снеки, масложировая и мясная продукция, безалкогольные напитки, икра и морепродукты, зерновые и уникальная адыгейская соль, а также новейшие технологии упаковки пищевых продуктов.В рамках деловой программы на стенде пройдет семинар "Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров АПК Российского экспортного центра", а также многосторонняя встреча с начальником главного управления СЭЗ Стамбула Угуром Озджан.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, турция, экономика, стамбул
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Турция, Экономика, Стамбул
17:27 31.08.2022
 

Экспозиция Made in Russia открылась на турецкой выставке CNR Food Istanbul

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международная выставка пищевой промышленности, технологий охлаждения, хранения, логистики CNR Food Istanbul открылась 31 августа в Стамбуле, в ее рамках начала свою работу российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Производители из России впервые принимают участие в CNR Food Istanbul. На стенде Made in Russia 13 компаний продемонстрируют свои достижения и проведут более 100 b2b-встречи с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.
Национальная экспозиция Made in Russia общей площадью 322 квадратных метра стала одной из первых точек обхода официальной делегацией, которую посетили представители организатора выставки CNR Holding, а также вице-губернатор Стамбула, генеральный консул Республики Судан в Стамбуле и генеральный консул Республики Гана в Стамбуле в рамках открытия выставки.

На открытии российской экспозиции присутствовали генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов, руководитель Стамбульского отделения торгпредства Артур Леонтьев, а также представитель Минсельхоза России в Турции Елена Чепильченко. Почетные гости обратились к участникам выставки с приветственным словом и пожелали им успешных деловых встреч и взаимовыгодного партнерства.
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 15:51
РЭЦ: павильон с продукцией "Made in Russia" появится в Стамбуле
На стенде Made in Russia представлены кондитерские изделия и полезные снеки, масложировая и мясная продукция, безалкогольные напитки, икра и морепродукты, зерновые и уникальная адыгейская соль, а также новейшие технологии упаковки пищевых продуктов.

В рамках деловой программы на стенде пройдет семинар "Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров АПК Российского экспортного центра", а также многосторонняя встреча с начальником главного управления СЭЗ Стамбула Угуром Озджан.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияТурцияЭкономикаСтамбул
 
 
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