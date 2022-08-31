Экспозиция Made in Russia открылась на турецкой выставке CNR Food Istanbul
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международная выставка пищевой промышленности, технологий охлаждения, хранения, логистики CNR Food Istanbul открылась 31 августа в Стамбуле, в ее рамках начала свою работу российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Производители из России впервые принимают участие в CNR Food Istanbul. На стенде Made in Russia 13 компаний продемонстрируют свои достижения и проведут более 100 b2b-встречи с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.
Национальная экспозиция Made in Russia общей площадью 322 квадратных метра стала одной из первых точек обхода официальной делегацией, которую посетили представители организатора выставки CNR Holding, а также вице-губернатор Стамбула, генеральный консул Республики Судан в Стамбуле и генеральный консул Республики Гана в Стамбуле в рамках открытия выставки.
На открытии российской экспозиции присутствовали генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов, руководитель Стамбульского отделения торгпредства Артур Леонтьев, а также представитель Минсельхоза России в Турции Елена Чепильченко. Почетные гости обратились к участникам выставки с приветственным словом и пожелали им успешных деловых встреч и взаимовыгодного партнерства.
На открытии российской экспозиции присутствовали генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов, руководитель Стамбульского отделения торгпредства Артур Леонтьев, а также представитель Минсельхоза России в Турции Елена Чепильченко. Почетные гости обратились к участникам выставки с приветственным словом и пожелали им успешных деловых встреч и взаимовыгодного партнерства.
На стенде Made in Russia представлены кондитерские изделия и полезные снеки, масложировая и мясная продукция, безалкогольные напитки, икра и морепродукты, зерновые и уникальная адыгейская соль, а также новейшие технологии упаковки пищевых продуктов.
В рамках деловой программы на стенде пройдет семинар "Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров АПК Российского экспортного центра", а также многосторонняя встреча с начальником главного управления СЭЗ Стамбула Угуром Озджан.
В рамках деловой программы на стенде пройдет семинар "Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров АПК Российского экспортного центра", а также многосторонняя встреча с начальником главного управления СЭЗ Стамбула Угуром Озджан.