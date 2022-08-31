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Экологическая повестка ЕС сегодня отправлена в корзину, заявил Миллер - РИА Новости, 31.08.2022
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Экологическая повестка ЕС сегодня отправлена в корзину, заявил Миллер
Экологическая повестка ЕС сегодня отправлена в корзину, заявил Миллер - РИА Новости, 31.08.2022
Экологическая повестка ЕС сегодня отправлена в корзину, заявил Миллер
Экологическая повестка Евросоюза сегодня просто-напросто отправлена в корзину: резко растет потребление угля, мазута и есть даже ажиотаж на дрова, заявил глава... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:55
2022-08-31T14:18
газпром
алексей миллер
евросоюз
экология
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европа
сша
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экологическая повестка Евросоюза сегодня просто-напросто отправлена в корзину: резко растет потребление угля, мазута и есть даже ажиотаж на дрова, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности."Экологическая повестка Европейского союза, о которой мы так много слышали в течение последних лет, на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину. Мы видим, как резко в Европе растет потребление угля, потребление мазута. Что еще любопытно - ажиотажный спрос на дрова. Все решили запасаться дровами. И про экологическую повестку уже никто не вспоминает. Все думают, как пройти предстоящую зиму", - приводятся слова Миллера в стенограмме совещания.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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газпром, алексей миллер, евросоюз, экология, россия, европа, сша, украина
Газпром, Алексей Миллер, Евросоюз, Экология, Россия, Европа, США, Украина
13:55 31.08.2022 (обновлено: 14:18 31.08.2022)
 
Экологическая повестка ЕС сегодня отправлена в корзину, заявил Миллер

Глава Газпрома Алексей Миллер: экологическая повестка ЕС сегодня отправлена в корзину

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экологическая повестка Евросоюза сегодня просто-напросто отправлена в корзину: резко растет потребление угля, мазута и есть даже ажиотаж на дрова, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
"Экологическая повестка Европейского союза, о которой мы так много слышали в течение последних лет, на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину. Мы видим, как резко в Европе растет потребление угля, потребление мазута. Что еще любопытно - ажиотажный спрос на дрова. Все решили запасаться дровами. И про экологическую повестку уже никто не вспоминает. Все думают, как пройти предстоящую зиму", - приводятся слова Миллера в стенограмме совещания.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ГазпромАлексей МиллерЕвросоюзЭкологияРоссияЕвропаСШАУкраина
 
 
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