https://ria.ru/20220831/ege-1813430412.html

Патрушев посетовал на снижение числа школьников, сдающих ЕГЭ по физике

Патрушев посетовал на снижение числа школьников, сдающих ЕГЭ по физике - РИА Новости, 31.08.2022

Патрушев посетовал на снижение числа школьников, сдающих ЕГЭ по физике

Единый госэкзамен по физике с каждым годом сдают все меньше школьников, эта тенденция идет вразрез с потребностью России в молодых инженерах, заявил секретарь... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:36

2022-08-31T14:36

2022-08-31T14:36

общество

россия

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

николай патрушев

совет безопасности рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Единый госэкзамен по физике с каждым годом сдают все меньше школьников, эта тенденция идет вразрез с потребностью России в молодых инженерах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Петербурге об участии вузов в обеспечении технологической независимости страны."Одним из ключевых вопросов для обеспечения технологической независимости является подготовка инженерных кадров. Однако с каждым годом все меньше школьников сдают единый государственный экзамен по физике", - констатировал он.Патрушев обратил внимание, что медленно выполняется поручение президента РФ Владимира Путина о создании судостроительных и авиастроительных инженерных классов. Их сеть должна обеспечить технические вузы подготовленными и мотивированными абитуриентами."Так, по информации Минпросвещения России, из заявленных к созданию в 2022 году инженерных классов в 96 школах полностью оснащены техническим оборудованием только 10 школ", - отметил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220718/inzhenery-1803253756.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), николай патрушев, совет безопасности рф