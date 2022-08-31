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Патрушев посетовал на снижение числа школьников, сдающих ЕГЭ по физике
Патрушев посетовал на снижение числа школьников, сдающих ЕГЭ по физике - РИА Новости, 31.08.2022
Патрушев посетовал на снижение числа школьников, сдающих ЕГЭ по физике
Единый госэкзамен по физике с каждым годом сдают все меньше школьников, эта тенденция идет вразрез с потребностью России в молодых инженерах, заявил секретарь... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:36
2022-08-31T14:36
2022-08-31T14:36
общество
россия
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
николай патрушев
совет безопасности рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Единый госэкзамен по физике с каждым годом сдают все меньше школьников, эта тенденция идет вразрез с потребностью России в молодых инженерах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Петербурге об участии вузов в обеспечении технологической независимости страны."Одним из ключевых вопросов для обеспечения технологической независимости является подготовка инженерных кадров. Однако с каждым годом все меньше школьников сдают единый государственный экзамен по физике", - констатировал он.Патрушев обратил внимание, что медленно выполняется поручение президента РФ Владимира Путина о создании судостроительных и авиастроительных инженерных классов. Их сеть должна обеспечить технические вузы подготовленными и мотивированными абитуриентами."Так, по информации Минпросвещения России, из заявленных к созданию в 2022 году инженерных классов в 96 школах полностью оснащены техническим оборудованием только 10 школ", - отметил секретарь Совбеза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), николай патрушев, совет безопасности рф
Общество, Россия, Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ
Патрушев посетовал на снижение числа школьников, сдающих ЕГЭ по физике
Патрушев: все меньше школьников сдают ЕГЭ по физике, хотя молодые инженеры очень нужны