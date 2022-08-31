https://ria.ru/20220831/dukh-1813380164.html

Постпред России заявил, что "венского духа" дипломатии больше нет

Постпред России заявил, что "венского духа" дипломатии больше нет - РИА Новости, 31.08.2022

Постпред России заявил, что "венского духа" дипломатии больше нет

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что так называемого "венского духа" в международной дипломатии... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:09

2022-08-31T12:09

2022-08-31T13:46

в мире

вена

россия

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 31 авг — РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что так называемого "венского духа" в международной дипломатии больше нет.По его словам, на протяжении десятилетий этот город славился своей основанной на консенсусе международной деятельностью, известной как "венский дух"."Он не мог оставаться "в стороне" от сегодняшнего турбулентного мира. Венский дух начал угасать задолго до нынешних событий на Украине, а сейчас его вовсе нет", — написал дипломат в Telegram-канале.Вена считается одной из главных дипломатических площадок мира. Здесь расположены многочисленные международные организации, включая третью после Нью-Йорка и Женевы штаб-квартиру ООН, а также ОБСЕ и ОПЕК. В 1961 году в Вене был подписан один из основных международных договоров в области дипломатического права — Венская конвенция о дипломатических сношениях. Австрийская столица также регулярно принимает различные международные мероприятия, двусторонние и многосторонние переговоры на разных уровнях. Считается, что так называемый "венский дух" помогает дипломатам и политикам взаимовыгодно договориться и прийти к консенсусу. Самым громким успехом венской площадки за последние несколько лет является заключение ядерной сделки с Ираном в июле 2015 года. В данный момент в Вене же идут переговоры о ее восстановлении.

https://ria.ru/20220830/rossiya-1813091579.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, вена, россия, михаил ульянов (дипломат)