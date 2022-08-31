https://ria.ru/20220831/dtp-1813508526.html

В Москве почти каждое десятое ДТП происходит с участием детей

В Москве почти каждое десятое ДТП происходит с участием детей - РИА Новости, 31.08.2022

В Москве почти каждое десятое ДТП происходит с участием детей

В Москве практически ежедневно происходят аварии с участием детей, по статистике, они принимают участие почти что в каждом десятом происшествии, сообщил в среду РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:31

2022-08-31T17:31

2022-08-31T17:32

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Москве практически ежедневно происходят аварии с участием детей, по статистике, они принимают участие почти что в каждом десятом происшествии, сообщил в среду заместитель начальника столичного УГИБДД Евгений Логиновский.По его словам, практически ни один день в Москве не обходится без аварий с участием детей. С начала года в столице было 431 таких ДТП, в которых двое детей погибли и 458 получили травмы."За семь месяцев произошло всего на территории Москвы 4400 ДТП. То есть если мы с вами посчитаем, то практически в каждом 10 ДТП принимали участие дети" - сказал он на пресс-конференции.Логиновский добавил, что в основном в таких авариях страдают дети-пешеходы, их было 246.Он также отметил, что детская пассажирская аварийность в Москве возросла на 12% год к году.На 39% также возросло количество детей-пассажиров, пострадавших из-за нарушений ПДД водителями машин, в которых они ехали."Детская пешеходная аварийность немножко имеет тенденцию к снижению на 8,2%. Мы в августе и сентябре особенно прогнозируем, конечно же, детскую аварийность пешеходную", - подчеркнул Логиновский.По его словам, это связано с тем, что дети немного "ослабили свое внимание" и отвыкли от интенсивного движения после летних каникул.

https://ria.ru/20220831/podzhog-1813481155.html

https://ria.ru/20220831/kolodets-1813420246.html

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происшествия, москва, россия