https://ria.ru/20220831/donbass-1813431371.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска в среду выпустили по поселку Зайцево, расположенному в пригороде Горловки, 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:38
2022-08-31T14:38
2022-08-31T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
украина
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили по поселку Зайцево, расположенному в пригороде Горловки, 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлениям: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 13.32 - населенный пункт Майорск – населенный пункт Зайцево: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 12 мин калибра 120 миллиметров по Зайцево