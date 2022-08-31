https://ria.ru/20220831/donbass-1813431371.html

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска в среду выпустили по поселку Зайцево, расположенному в пригороде Горловки, 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:38

2022-08-31T14:38

2022-08-31T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили по поселку Зайцево, расположенному в пригороде Горловки, 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлениям: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 13.32 - населенный пункт Майорск – населенный пункт Зайцево: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

зайцево

горловка

украина

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, зайцево, горловка, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины