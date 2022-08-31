Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по двум районам Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду вновь обстреляли районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снаряда калибром 155 миллиметров; 11.45 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска в 12.50 мск открыли огонь по Широкой Балке, выпустив по населенному пункту семь мин калибром 120 миллиметров.
Представительство Донецкой Народной республики в СЦКК ранее в среду сообщало о 14 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.