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Один мирный житель погиб, двое ранены при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР
Один мирный житель погиб, двое ранены при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
Один мирный житель погиб, двое ранены при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР
Мирный житель погиб, еще два человека пострадали в результате обстрела поселка Новотроицкое в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:22
2022-08-31T11:22
2022-08-31T11:22
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще два человека пострадали в результате обстрела поселка Новотроицкое в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Новотроицкое, один мирный житель погиб и еще два человека получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Один мирный житель погиб, двое ранены при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР
Штаб обороны ДНР: один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Новотроицкого