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Один мирный житель погиб, двое ранены при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР

Один мирный житель погиб, двое ранены при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022

Один мирный житель погиб, двое ранены при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР

Мирный житель погиб, еще два человека пострадали в результате обстрела поселка Новотроицкое в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:22

2022-08-31T11:22

2022-08-31T11:22

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще два человека пострадали в результате обстрела поселка Новотроицкое в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Новотроицкое, один мирный житель погиб и еще два человека получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины